يكتب صحفيو صحيفة "سوهو" الصينية في مادتهم أن الجيش يعتبر التفوق الجوي هو مفتاح النصر في الحرب الحديثة. على خلفية العلاقات المتدهورة بشكل دائم بين واشنطن وموسكو، قد يركز البنتاغون على طيرانه في حالة تصعيد الصراع.وأشار الخبراء إلى أن "القوات الجوية الأمريكية لديها آلاف الطائرات المقاتلة تحت تصرفها، بما في ذلك الجيل الخامس من مقاتلات F-35و F-22".وأشاروا إلى أن الأمريكيين يستثمرون مليارات الدولارات في تطوير قوتهم الجوية، مما يمنحهم بعض التفوق على روسيا في هذا المجال. في الواقع، تمتلك القوات الجوية الروسية عددًا أقل بكثير من الطائرات الموجودة تحت تصرفها، وبدأت موسكو مؤخرًا فقط في الإنتاج الضخم لمقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57. ومع ذلك، فإن روسيا لديها ورقة رابحة أخرى في جعبتها في حالة هجوم القوات الجوية الأمريكية.حتى لو أرسل الأمريكيون مئات من طائرات F-35 إلى حدود روسيا الاتحادية، فإن موسكو ستجهز ردًا صارمًا للولايات المتحدة، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة. خلص المحللون الصينيون إلى أنه في مثل هذا السيناريو، ستواجه الطائرات المقاتلة الأمريكية كارثة.
استنتج محللون من الصين أن غارة جوية لمئات من مقاتلات "إف-35" التابعة للقوات الجوية الأمريكية على روسيا ستكون بمثابة كارثة للأمريكيين.
يكتب صحفيو صحيفة "سوهو" الصينية في مادتهم أن الجيش يعتبر التفوق الجوي هو مفتاح النصر في الحرب الحديثة. على خلفية العلاقات المتدهورة بشكل دائم بين واشنطن وموسكو، قد يركز البنتاغون على طيرانه في حالة تصعيد الصراع.
وأشار الخبراء إلى أن "القوات الجوية الأمريكية لديها آلاف الطائرات المقاتلة تحت تصرفها، بما في ذلك الجيل الخامس من مقاتلات F-35و F-22".
وأشاروا إلى أن الأمريكيين يستثمرون مليارات الدولارات في تطوير قوتهم الجوية، مما يمنحهم بعض التفوق على روسيا في هذا المجال. في الواقع، تمتلك القوات الجوية الروسية عددًا أقل بكثير من الطائرات الموجودة تحت تصرفها، وبدأت موسكو مؤخرًا فقط في الإنتاج الضخم لمقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57. ومع ذلك، فإن روسيا لديها ورقة رابحة أخرى في جعبتها في حالة هجوم القوات الجوية الأمريكية.
وقال الصحفيون: "خلال القتال الجوي، ستتصل المقاتلات بأنظمة الدفاع الجوي الأرضية مثل إس -400 وإس -500، والتي ستسقط هذه الطائرات".
حتى لو أرسل الأمريكيون مئات من طائرات F-35 إلى حدود روسيا الاتحادية، فإن موسكو ستجهز ردًا صارمًا للولايات المتحدة، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة. خلص المحللون الصينيون إلى أنه في مثل هذا السيناريو، ستواجه الطائرات المقاتلة الأمريكية كارثة.