عالم يوناني يتوقع تاريخ انتهاء الوباء

أشار العالم المشهور في اليونان إلى نموذج رياضي لتطوير الموجة "المتفشية" التالية من الجائحة. في الأيام الخمسة الماضية في اليونان، تم تسجيل سجلات جديدة للإصابة بفيروس كورونا كل يوم - يوم الجمعة كان هناك 40.5 ألف حالة، وأصبحت سلالة أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.كما قال ساريانيس، الذي يعتقد أن حساب متوسط المستوى الأسبوعي هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية.وقال: "هكذا، في 20 فبراير شباط، أي بعد شهر من ذروة موجة أوميكرون، سينتهي تراجعها. وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة. ثم سنكون عند نهاية أوميكرون، جزء كبير من مجتمعنا سيكون لديه حصانة".
قال ديموسثينس ساريانيس، الأستاذ بجامعة أرسطو في ثيسالونيكي، لموقع Newsbeast، إن موجة العدوى بسلالة فيروس "أوميكرون" التاجية ستهدأ بحلول 20 فبراير/ شباط، والتي من المحتمل أن تكون آخر طفرة لكورونا.
أشار العالم المشهور في اليونان إلى نموذج رياضي لتطوير الموجة "المتفشية" التالية من الجائحة. في الأيام الخمسة الماضية في اليونان، تم تسجيل سجلات جديدة للإصابة بفيروس كورونا كل يوم - يوم الجمعة كان هناك 40.5 ألف حالة، وأصبحت سلالة أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.
وفقًا لساريانيس، سيستمر الاتجاه التصاعدي حتى 20-22 يناير كانون الثاني، وسيصل متوسط المستوى الأسبوعي إلى 66 ألف إصابة. من الناحية العملية، هذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفًا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميًا.
كما قال ساريانيس، الذي يعتقد أن حساب متوسط المستوى الأسبوعي هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية.
وقال: "هكذا، في 20 فبراير شباط، أي بعد شهر من ذروة موجة أوميكرون، سينتهي تراجعها. وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة. ثم سنكون عند نهاية أوميكرون، جزء كبير من مجتمعنا سيكون لديه حصانة".