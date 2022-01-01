تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/عبد-المجيد-عبد-الله-يعلن-إصابته-بمرض-المانير-أمام-الجمهور-فيديو-1054821551.html
عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
أعلن الفنان السعودي الكبير، عبد المجيد عبدالله، عن إصابته بمرض المانير، أمس الجمعة، أمام الجمهور خلال حفله أمس في العاصمة السعودية الرياض. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:18+0000
2022-01-01T13:18+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/53/1044775365_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_83dd6eec0a992f071e7d6f163c2a4c1c.jpg
وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عبد المجيد عبد الله على المسرح إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ليلعلن عبد الله عن إصابته بمرض المانير المسبب لالتهابات الأذن الداخلية ومن ثم شعور المريض بالدوار وعدم الاتزان.وطالب عبد المجيد عبدالله، جمهور حفل الرياض بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: "ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت".من جانبه، أردا محمد عبده تلطيف الأجواء فمازح عبد الله قائلًا: "يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير".يذكر أن الحفل الغنائي في الرياض أقيم بطريقة جديدة، حيث تم تقديم تريو غنائي يجمع 3 نجوم في وقت واحد على المسرح، وبدأ الحفل بـ الثلاثي (اسما لمنور، نبيل شعيل، علي بن محمد)، ثم (عبدالله الرويشد/نوال الكويتية/ أنغام)، وبعدهم (وليد الشامي/ أصيل أبو بكر / علي بن محمد)، ثم شارك النجوم (أحلام/ أسماء لمنور/ أنغام).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/53/1044775365_222:0:2738:1887_1920x0_80_0_0_10aae76f89e27e3b3f0d27228b07d949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو

13:18 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARالمطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله
المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أعلن الفنان السعودي الكبير، عبد المجيد عبدالله، عن إصابته بمرض المانير، أمس الجمعة، أمام الجمهور خلال حفله أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عبد المجيد عبد الله على المسرح إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ليلعلن عبد الله عن إصابته بمرض المانير المسبب لالتهابات الأذن الداخلية ومن ثم شعور المريض بالدوار وعدم الاتزان.
وطالب عبد المجيد عبدالله، جمهور حفل الرياض بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: "ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت".
من جانبه، أردا محمد عبده تلطيف الأجواء فمازح عبد الله قائلًا: "يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير".
يذكر أن الحفل الغنائي في الرياض أقيم بطريقة جديدة، حيث تم تقديم تريو غنائي يجمع 3 نجوم في وقت واحد على المسرح، وبدأ الحفل بـ الثلاثي (اسما لمنور، نبيل شعيل، علي بن محمد)، ثم (عبدالله الرويشد/نوال الكويتية/ أنغام)، وبعدهم (وليد الشامي/ أصيل أبو بكر / علي بن محمد)، ثم شارك النجوم (أحلام/ أسماء لمنور/ أنغام).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:49 GMTأهالي تبوك يستمتعون بتساقط الثلوج على جبل اللوز شمالي السعودية... فيديو
14:45 GMTفرنسا... احتراق أكثر من 800 سيارة ليلة رأس السنة
14:42 GMTقصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني
14:32 GMTحركة الجهاد الإسلامي ترفع مستوى التأهب وتوقف التدريبات
14:25 GMTمصادر: الدوحة تسعى لتنظيم اجتماعات المتمردين التشاديين والأطراف الرسمية
14:23 GMTهل ترد إسرائيل على إطلاق صاروخين من غزة؟
14:21 GMTخامنئي يجهش بالبكاء... فيديو
14:16 GMTفرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا
14:14 GMTهل تخاطر إسرائيل بمواجهة إيران عسكريا؟
14:09 GMTمنظمة الصحة العالمية تعترف بإدمان ألعاب الفيديو كمرض
14:06 GMTأسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي
14:02 GMTسوريا... تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات للطيران الروسي في ريف إدلب
13:57 GMTالإمارات تتخذ قرارا عاجلا ضد مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كورونا
13:55 GMTالكشف عن مواصفات هاتف نوكيا الجديد بعد اعتماده رسميا
13:52 GMTبوشكوف يكشف الغرض من دعوة سفراء أمريكيين إلى فرض عقوبات على روسيا
13:48 GMTالسعودية هند القحطاني تفاجئ الجمهور بحديث جريء عن "الخمر ومضاجعة الرجال"
13:44 GMTصحيفة تتحدث عن سلاح المجاعة "المفتعلة" في "توأم المعاناة" اليمن وأفغانستان
13:29 GMTالهند تقدم نصف مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان
13:25 GMTاكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو