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فرنسا... احتراق أكثر من 800 سيارة ليلة رأس السنة
فرنسا... احتراق أكثر من 800 سيارة ليلة رأس السنة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، احتراق أكثر من 800 سيارة بأعمال شغب ليلة رأس السنة في فرنسا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:45+0000
2022-01-01T14:45+0000
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وقال الوزير الفرنسي في بيان "عدد المركبات المحترقة آخذ في التناقص مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة. أدى إطلاق 648 حريقا إلى اشتعال 874 مركبة، مقابل 924 حريقًا في عام 2019 وإشعال 1316 مركبة في عام 2019 (عام 2020 لا يُقارن بسبب حظر التجوال المفروض على السكان).وأضاف البيان "أدت هذه الأعمال إلى قيام الشرطة والدرك بتنفيذ 441 اعتقالًا (376 في 2019) ووضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 في عام 2019)".وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة والدرك قاموا بتنفيذ تعليمات الحد من التجمعات وضمنت النظام الجمهوري، مؤكدا أن وزير الداحلية جيرالد دارمانان يقدم كل دعمه للأفراد المصابين أثناء أداء واجباتهم وكذلك لأقاربهم.
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العالم

فرنسا... احتراق أكثر من 800 سيارة ليلة رأس السنة

14:45 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الذهاب إلى بنك الصوراحتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
/
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، احتراق أكثر من 800 سيارة بأعمال شغب ليلة رأس السنة في فرنسا.
وقال الوزير الفرنسي في بيان "عدد المركبات المحترقة آخذ في التناقص مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة. أدى إطلاق 648 حريقا إلى اشتعال 874 مركبة، مقابل 924 حريقًا في عام 2019 وإشعال 1316 مركبة في عام 2019 (عام 2020 لا يُقارن بسبب حظر التجوال المفروض على السكان).
وأضاف البيان "أدت هذه الأعمال إلى قيام الشرطة والدرك بتنفيذ 441 اعتقالًا (376 في 2019) ووضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 في عام 2019)".
وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة والدرك قاموا بتنفيذ تعليمات الحد من التجمعات وضمنت النظام الجمهوري، مؤكدا أن وزير الداحلية جيرالد دارمانان يقدم كل دعمه للأفراد المصابين أثناء أداء واجباتهم وكذلك لأقاربهم.
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