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فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا
فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا
فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة يوميا في الأيام الأخيرة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:16+0000
2022-01-01T14:16+0000
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مرسوما جديدا نُشر في الجريدة الرسمية لتشريعات البلاد، كشف عن تطبيق شرط ارتداء الأقنعة في عدد من الأماكن العامة في فرنسا اعتبارا من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة.ويستبدل "سن 11 سنة" بعمر "ست سنوات"، الذي كان ينص عليه المرسوم المعدل للوثيقة المؤرخة 1 يونيو/ حزيران 2021.وبحسب ممثل مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، فإن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد "حرج"، فيما قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن سلالة أوميكرون ستصبح سائدة في فرنسا قريبا.هذا وسجلت فرنسا، يوم الخميس، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.ووفقا لـ"رويترز"، تم رصد 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/فرنسا-تسجل-أكثر-من-200-ألف-إصابة-بكورونا-لليوم-الثاني-على-التوالي-1054777471.html
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العالم

فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا

14:16 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021.
الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy
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فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة يوميا في الأيام الأخيرة.
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مرسوما جديدا نُشر في الجريدة الرسمية لتشريعات البلاد، كشف عن تطبيق شرط ارتداء الأقنعة في عدد من الأماكن العامة في فرنسا اعتبارا من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة.
ويستبدل "سن 11 سنة" بعمر "ست سنوات"، الذي كان ينص عليه المرسوم المعدل للوثيقة المؤرخة 1 يونيو/ حزيران 2021.
وبحسب ممثل مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، فإن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد "حرج"، فيما قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن سلالة أوميكرون ستصبح سائدة في فرنسا قريبا.
أوروبا تخرج من الحجر الصحي وتعود إلى الحياة الطبيعية - كورونا، فرنسا، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
30 ديسمبر 2021, 19:26 GMT
هذا وسجلت فرنسا، يوم الخميس، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.
ووفقا لـ"رويترز"، تم رصد 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة.
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