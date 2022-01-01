https://arabic.sputniknews.com/20220101/فرنسا-تفرض-ارتداء-الكمامة-على-الأولاد-مع-ارتفاع-حالات-كورونا-1054823793.html

فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا

فرنسا تفرض ارتداء الكمامة على الأولاد مع ارتفاع حالات كورونا

فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أكثر من 200 ألف حالة يوميا في الأيام الأخيرة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T14:16+0000

2022-01-01T14:16+0000

2022-01-01T14:16+0000

العالم

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مرسوما جديدا نُشر في الجريدة الرسمية لتشريعات البلاد، كشف عن تطبيق شرط ارتداء الأقنعة في عدد من الأماكن العامة في فرنسا اعتبارا من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري على الأطفال من سن السادسة إلى العاشرة.ويستبدل "سن 11 سنة" بعمر "ست سنوات"، الذي كان ينص عليه المرسوم المعدل للوثيقة المؤرخة 1 يونيو/ حزيران 2021.وبحسب ممثل مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، فإن الوضع مع فيروس كورونا في البلاد "حرج"، فيما قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن سلالة أوميكرون ستصبح سائدة في فرنسا قريبا.هذا وسجلت فرنسا، يوم الخميس، أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.ووفقا لـ"رويترز"، تم رصد 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/فرنسا-تسجل-أكثر-من-200-ألف-إصابة-بكورونا-لليوم-الثاني-على-التوالي-1054777471.html

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العالم