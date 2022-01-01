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https://arabic.sputniknews.com/20220101/فيديو-لـالبحر-المغلي-في-منطقة-سخالين-الروسية-1054812444.html
فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية
فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية
تم تصوير ظاهرة طبيعية نادرة تسمى "البحر المغلي" في جزيرة سخالين الروسية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:42+0000
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نادي الفيديو
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انتشر مقطع فيديو لضباب كثيف يصعد من سطح البحر ظهر وكأن البحر يغلي.تُظهر اللقطات المنشورة كيف يرتفع ضباب كثيف من المياه عند الفجر فوق ساحل الجزيرة ويخفي رصيف الميناء والرافعات في المدينة الساحلية.
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فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية

08:42 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Алексей Даничевسخالين الروسية
سخالين الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
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تم تصوير ظاهرة طبيعية نادرة تسمى "البحر المغلي" في جزيرة سخالين الروسية.
انتشر مقطع فيديو لضباب كثيف يصعد من سطح البحر ظهر وكأن البحر يغلي.
تُظهر اللقطات المنشورة كيف يرتفع ضباب كثيف من المياه عند الفجر فوق ساحل الجزيرة ويخفي رصيف الميناء والرافعات في المدينة الساحلية.
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