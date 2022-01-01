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https://arabic.sputniknews.com/20220101/فيديو-لـالبحر-المغلي-في-منطقة-سخالين-الروسية-1054812444.html
فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية
فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية
تم تصوير ظاهرة طبيعية نادرة تسمى "البحر المغلي" في جزيرة سخالين الروسية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:42+0000
2022-01-01T08:42+0000
2022-01-01T08:42+0000
نادي الفيديو
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انتشر مقطع فيديو لضباب كثيف يصعد من سطح البحر ظهر وكأن البحر يغلي.تُظهر اللقطات المنشورة كيف يرتفع ضباب كثيف من المياه عند الفجر فوق ساحل الجزيرة ويخفي رصيف الميناء والرافعات في المدينة الساحلية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو لـ"البحر المغلي" في منطقة سخالين الروسية
تم تصوير ظاهرة طبيعية نادرة تسمى "البحر المغلي" في جزيرة سخالين الروسية.
انتشر مقطع فيديو لضباب كثيف يصعد من سطح البحر ظهر وكأن البحر يغلي.
تُظهر اللقطات المنشورة كيف يرتفع ضباب كثيف من المياه عند الفجر فوق ساحل الجزيرة ويخفي رصيف الميناء والرافعات في المدينة الساحلية.