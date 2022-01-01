"فيلق القدس" الإيراني: جنودنا لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق هذا الوعد

وأكد نائب قائد "فيلق القدس"، العميد محمد رضا فلاح زاده، في تصريحات مع موقع العهد، أن "أقدام جنود المقاومة ستبقى ثابتة على درب قاسم سليماني"، قائلا: "لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني وتمزيق مشاريع أمريكا الواهنة في المنطقة".وردا على اعتراف إسرائيل بدورها في المشاركة بعملية الاغتيال، قال فلاح زادة: "كان هدفهم من اغتيال سليماني إخماد شعلة المقاومة، وإحداث تحولات جيوسياسية في المنطقة، وإغلاق الطريق أمام الثورة وعرقلة مسار تقدّمها"، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الواهية، ولن يحققوها في قادم الأيام أيضا.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
قال فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الايراني، اليوم السبت، أن التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة خاوية ولا تتعدى كونها حملات دعائية تأتي في سياق حربهم النفسية على إيران، مؤكدا أنهم لن يحققوا منها أي شيء.
وأكد نائب قائد "فيلق القدس"، العميد محمد رضا فلاح زاده، في تصريحات مع موقع العهد، أن "أقدام جنود المقاومة ستبقى ثابتة على درب قاسم سليماني"، قائلا: "لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني وتمزيق مشاريع أمريكا الواهنة في المنطقة".
وردا على اعتراف إسرائيل بدورها في المشاركة بعملية الاغتيال، قال فلاح زادة: "كان هدفهم من اغتيال سليماني إخماد شعلة المقاومة، وإحداث تحولات جيوسياسية في المنطقة، وإغلاق الطريق أمام الثورة وعرقلة مسار تقدّمها"، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الواهية، ولن يحققوها في قادم الأيام أيضا.
وتابع: "نرى الآن كيف يتجه الكيان الصهيوني نحو الزوال والانهيار والدمار، ونشهد أيضا أفول قوة أمريكا وانهيارها، لهذا فإن جبهة الحق ستكون هي المنتصرة دائمًا، وستتنامى قوتها وتتعاظم يومًا بعد يوم بكل عزة واقتدار".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.