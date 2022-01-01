https://arabic.sputniknews.com/20220101/قسد-تختطف-مواطنين-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-بغطاء-أمريكي-1054819138.html

قسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي

قسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي

اختطفت قوات "قسد"، اليوم السبت، عددا من المدنيين في ريف دير الزور شرقي سوريا بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T12:22+0000

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2022-01-01T12:22+0000

دير الزور

قسد

سوريا

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وقالت مصادر محلية للوكالة السورية للأنباء "سانا" إن "مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة".وأشارت المصادر أن "مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها".وضاعفت "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها، حسب المصادر.وأصيب عدد من مسلحي "قسد" بهجوم نفذته "الفصائل الشعبية" بعبوة ناسفة استهدف سيارتهم على طريق "الخرافي" شمالي دير الزور.ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية، يوم الاثنين الماضي، أن "تنظيم قسد استدعى على الفور قوات إضافية مع سيارات الإسعاف، وطوق مكان الانفجار وتم نقل عدد من المسلحين المصابين".وحسبما ذكرت "سانا": "تتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي قسد في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم".

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دير الزور, قسد, سوريا