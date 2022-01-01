https://arabic.sputniknews.com/20220101/قصف-بالهاون-يستهدف-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-وطهران-تحمل-إدارة-بايدن-مسؤولية-اغتيال-سليماني-1054824766.html

قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني

قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني

قصف بقذائف الهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمالي سوريا؛ ورئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"؛ فيما تحمل وزارة الخارجية... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T14:42+0000

2022-01-01T14:42+0000

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عالم سبوتنيك

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قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني

قصف بقذائف الهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمالي سورياأفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لقصف بقذائف الهاون.وأضافت أن"صفارات الإنذار دوت، كما تم رفع مستوى التأهب في القاعدة العسكرية الأمريكية التي تقع في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمالي شرق سوريا".يأتي ذلك بعد أيام من تعرض القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر، سبقه هجوم لمسلحين على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في بلدة (ذيبان) بالقرب من حقل العمر.وأكد أن هذا يعني، أن هناك إرادة لدى قوى كثيرة في سوريا وتلك المنطقة تحديدا ً "الشمال الشرقي السوري"، تريد إيصال رسائل مفادها ضرورة الخروج الأمريكي من سوريا لأنه وجودا غير شرعي.رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.وأكد البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان "تمسك الجيش ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".وأشار إلى أن "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يستوجب تحكيم صوت العقل".وقال إن " طريق التوافق هو قبول الحوار الجاد الذي هو مفتوح للجميع، كما أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات"، بحسب قوله.وأضاف أن هذه المطالبات مرفوضة من قبل الأحزاب التي طالتها إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باعتبار أن الانتخابات نفسها تحتاج إلى تدابير وترتيبات معينة، وهو ما يتوجب معه العودة للمسار السياسي الأول.وأشار إلى أن الإعلان السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لم يحصل بعد على الدفع السياسي القوي من الشارع السوداني وكثير من الأحزاب السياسية.وزارة الخارجية الإيرانية تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليمانيحمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، "مسؤولية" قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترمب، اغتيال القيادي في الحرس الثوري، قاسم سليماني، جراء ضربة نفذتها طائرة أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.وأضافت في بيان، أن "العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الفريق سليماني الذي خططت له ونفذته الإدارة الأمريكية السابقة بشكل منظم، يتحمّل مسؤوليته أيضا البيت الأبيض حاليًا"، على حدّ قولها.واعتبرت أنّه "وفقًا للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة"، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشِرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية"، وفق وصفها.وأوضح أنه من حق إيران أن تحمل واشنطن مسئولية مقتل سليماني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست ممتعضة من هذا القرار، علماً بأن التصريحات الإيرانية لا تستفز الحكومة الأمريكية على الإطلاق.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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