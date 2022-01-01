قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني
14:42 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 01.01.2022)
قصف بالهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بسوريا وطهران تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني
قصف بقذائف الهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمالي سوريا؛ ورئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"؛ فيما تحمل وزارة الخارجية الإيرانية إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني.
قصف بقذائف الهاون يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمالي سوريا
أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لقصف بقذائف الهاون.
وأضافت أن"صفارات الإنذار دوت، كما تم رفع مستوى التأهب في القاعدة العسكرية الأمريكية التي تقع في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمالي شرق سوريا".
يأتي ذلك بعد أيام من تعرض القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر، سبقه هجوم لمسلحين على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في بلدة (ذيبان) بالقرب من حقل العمر.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي السوري أحمد يوسف، إن هناك الكثير من القوى في هذه المنطقة من الممكن أن تستهدف القواعد الأمريكية لعدم رغبتها في التواجد العسكري الأمريكي.
وأكد أن هذا يعني، أن هناك إرادة لدى قوى كثيرة في سوريا وتلك المنطقة تحديدا ً "الشمال الشرقي السوري"، تريد إيصال رسائل مفادها ضرورة الخروج الأمريكي من سوريا لأنه وجودا غير شرعي.
وأوضح أنه بعد قرار انسحاب الولايات المتحدة من العراق، أصبحت الإمدادات اللوجيستية لقواتهم في شمال سوريا أصعب، وبالتالي لابد على الأمريكيين قراءة المشهد بدقة واتخاذ قرار بالانسحاب من سوريا بشكل نهائي".
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة"
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.
وأكد البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان "تمسك الجيش ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد".
وأشار إلى أن "التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يستوجب تحكيم صوت العقل".
وقال إن " طريق التوافق هو قبول الحوار الجاد الذي هو مفتوح للجميع، كما أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات"، بحسب قوله.
في هذا الإطار، قال مدير تحرير صحيفة الصحافة الحكومية السودانية، محمد حامد جمعة، إن آراء الشارع السياسي في السودان منقسم على نفسه فيما يتعلق باجراء الانتخابات.
وأضاف أن هذه المطالبات مرفوضة من قبل الأحزاب التي طالتها إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باعتبار أن الانتخابات نفسها تحتاج إلى تدابير وترتيبات معينة، وهو ما يتوجب معه العودة للمسار السياسي الأول.
وتابع أنه في مقابل ذلك، ترى مجموعة أخرى أن الأوضاع الآن تتطلب إجراء انتخابات للحصول على حكومة أو شكل دستوري يحصل على تفويض شعبي من شأنه أن ينظر في مجموعة من الملفات والقضايا العالقة.
وأشار إلى أن الإعلان السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لم يحصل بعد على الدفع السياسي القوي من الشارع السوداني وكثير من الأحزاب السياسية.
وزارة الخارجية الإيرانية تحمل إدارة بايدن مسؤولية اغتيال سليماني
حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، "مسؤولية" قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترمب، اغتيال القيادي في الحرس الثوري، قاسم سليماني، جراء ضربة نفذتها طائرة أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.
وأضافت في بيان، أن "العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الفريق سليماني الذي خططت له ونفذته الإدارة الأمريكية السابقة بشكل منظم، يتحمّل مسؤوليته أيضا البيت الأبيض حاليًا"، على حدّ قولها.
واعتبرت أنّه "وفقًا للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية دولية حاسمة عن هذه الجريمة"، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشِرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية"، وفق وصفها.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن السبب وراء إعادة طهران قضية اغتيال سليماني للواجهة من جديد في هذا التوقيت، أن هذه الأيام هى الذكرى السنوية للجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية باغتيال سليماني.
وأوضح أنه من حق إيران أن تحمل واشنطن مسئولية مقتل سليماني، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست ممتعضة من هذا القرار، علماً بأن التصريحات الإيرانية لا تستفز الحكومة الأمريكية على الإطلاق.
وأضاف أن هذا يساعد في قضية ملاحقة الرئيس السابق "ترامب" على هذه الحادثة واغتيال سليماني".
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