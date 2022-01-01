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https://arabic.sputniknews.com/20220101/لجنة-أطباء-السودان-إصابة-200-شخص-خلال-احتجاجات-30-ديسمبر-في-الخرطوم-1054813203.html
لجنة أطباء السودان: إصابة 200 شخص خلال احتجاجات 30 ديسمبر في الخرطوم
لجنة أطباء السودان: إصابة 200 شخص خلال احتجاجات 30 ديسمبر في الخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، عن إصابة أكثر من 200 شخص بينها 39 بالرصاص الحي، خلال احتجاجات 30 ديسمبر/ كانون الأول في الخرطوم، المناهضة... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:57+0000
2022-01-01T08:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت لجنة أطباء السودان، في تقرير لها، إن "أكثر من 200 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن، منها 39 إصابة برصاص حي من بينها 3 حالات غير مستقرة بينها حالة في العناية المكثفة، وحالات استدعت تدخلاً جراحياً".وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أكد، أمس الجمعة، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/البرهان-نجدد-التأكيد-على-التمسك-بحماية-البلاد-من-الانزلاق-نحو-الفوضى-1054808261.html
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أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: إصابة 200 شخص خلال احتجاجات 30 ديسمبر في الخرطوم

08:57 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 01.01.2022)
© AFP 2021 / Ashraf Shazlyمظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020
مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / Ashraf Shazly
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، عن إصابة أكثر من 200 شخص بينها 39 بالرصاص الحي، خلال احتجاجات 30 ديسمبر/ كانون الأول في الخرطوم، المناهضة للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وقالت لجنة أطباء السودان، في تقرير لها، إن "أكثر من 200 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن، منها 39 إصابة برصاص حي من بينها 3 حالات غير مستقرة بينها حالة في العناية المكثفة، وحالات استدعت تدخلاً جراحياً".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
البرهان: نجدد التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى
أمس, 23:41 GMT
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أكد، أمس الجمعة، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".

وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.

وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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