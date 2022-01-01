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لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص، عقب مشاركتهم في مليونية 30 ديسمبر يوم الخميس الماضي، التي تطالب بسلطة مدنية كاملة... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:58+0000
2022-01-01T17:58+0000
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، إن "شهيدا ارتقت روحه قبل قليل، إثر إصابته برصاصة اخترقت الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة أم درمان".وأوضح بيان اللجنة أن القتيل يدعى عبد الله عباس، والشهير بالـ (الروسي)، ويبلغ من العمر 23 عاما، لافته إلى أنه بذلك يكون "عدد الشهداء المؤكدين في مجزرة 30 ديسمبر بلغ 6 شهداءً كراماً طاهرةً أرواحهم".وأختتم البيان داعيا بالـ "الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار..والسقوط الحتمي للانقلابيين ومداهنيهم".ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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أخبار السودان اليوم, السودان

لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص

17:58 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / -مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / -
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 6 أشخاص، عقب مشاركتهم في مليونية 30 ديسمبر يوم الخميس الماضي، التي تطالب بسلطة مدنية كاملة وترفض الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، إن "شهيدا ارتقت روحه قبل قليل، إثر إصابته برصاصة اخترقت الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 30 ديسمبر في مواكب مدينة أم درمان".
وأوضح بيان اللجنة أن القتيل يدعى عبد الله عباس، والشهير بالـ (الروسي)، ويبلغ من العمر 23 عاما، لافته إلى أنه بذلك يكون "عدد الشهداء المؤكدين في مجزرة 30 ديسمبر بلغ 6 شهداءً كراماً طاهرةً أرواحهم".
وبينت اللجنة المركزية أن بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم "آلة الانقلاب" إلى 54 شهيداً أعلاماً لثورة ديسمبر المجيدة، بينهم 12 شهيد في "عهد الاتفاق الانقلابي الأخير"، على حد قولها.
وأختتم البيان داعيا بالـ "الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار..والسقوط الحتمي للانقلابيين ومداهنيهم".
ويُشار إلى أن احتشاد السودانيين في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، يأتي بعد تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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