لعمامرة يؤكد سعي الجزائر لزيادة تأثيرها على الساحة الدولية عام 2022

وقال لعمامرة في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم السبت، "أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه".وأضاف: "فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية".هذا ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في وقت سابق، الدول الأفريقية إلى تبني الرؤية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون حول مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة.وشدد لعمامرة خلال كلمته في الاجتماع الذي بحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية على أن "رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك".وقال إن رؤية الرئيس تبون تأتي وفق "نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض".واستعرض الوزير الجزائري خلال كلمته أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده تتطلع لزيادة تأثيرها على الساحة الدولية وتعزيز مكانتها، خلال السنة الجديدة 2022.
وقال لعمامرة في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم السبت، "أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه".
وأضاف: "فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية".
أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه. فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية. pic.twitter.com/GSGRgHU9VO
هذا ودعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في وقت سابق، الدول الأفريقية إلى تبني الرؤية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون حول مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة.
وشدد لعمامرة خلال كلمته في الاجتماع الذي بحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية على أن "رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك".
وقال إن رؤية الرئيس تبون تأتي وفق "نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض".
واستعرض الوزير الجزائري خلال كلمته أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.