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https://arabic.sputniknews.com/20220101/ما-سر-تفضيل-بعض-الأشخاص-للقهوة-السوداء؟-1054818225.html
ما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
ما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
كشفت دراسات أجرتها ماريلين كورنيليس، الأستاذة المساعدة في مجال الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، عن سر تفضيل بعض الأشخاص لتناول القهوة... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:04+0000
2022-01-01T12:04+0000
مجتمع
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن كورنيليس، قولها إن "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن استهلاك القهوة له تأثير إيجابي على الصحة، ولكن أي شخص ينصحك بشرب القهوة، يقصد عادة القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر".وأوضحت الباحثة أنها اكتشفت مع فريقها، في بحث سابق، أن متحورا جينيًا قد يكون مسؤولًا عن استمتاع بعض الأشخاص بتناول العديد من أكواب القهوة يوميًا، في ما لا ينطبق هذا الأمر على الآخرين.وأفادت دراسة جديدة أجرتها كورنيليس، بوجود أنواع أكثر دقة من شاربي القهوة، يفضلون فقط القهوة السوداء عن تلك المضاف إليها الكريمة والسكر.تبين من خلال الدراسات أن شاربي القهوة، الذين لديهم هذا المتحور الجيني يهضمون الكافيين على نحو أسرع، ويفضلون القهوة السوداء المرة، ويفضل هؤلاء الأشخاص القهوة السوداء والشاي العادي، لأنهم يربطون المذاق المر بزيادة اليقظة الذهنية التي يسعون إلى الحصول عليها بتناولهم للكافيين.وينطبق الأمر ذاته على تفضيل الشوكولاتة الداكنة على تلك المضاف إليها الحليب، فعندما يفكرون في الكافيين، فإنهم يفكرون في طعم مر، لذلك يستمتعون أيضًا بالشوكولاتة الداكنة.يشار إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على قدر كبير من مركب يسمى الثيوبرومين، وهو منبه معروف للجهاز العصبي مرتبط بالكافيين، يعمل تناول كميات كبيرة منه على زيادة معدل ضربات القلب ويفسد الحالة المزاجية، إلا أن الاعتدال بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا يفيد صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري.
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مجتمع

ما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟

12:04 GMT 01.01.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
CC0 / Pixabay /
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كشفت دراسات أجرتها ماريلين كورنيليس، الأستاذة المساعدة في مجال الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، عن سر تفضيل بعض الأشخاص لتناول القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن كورنيليس، قولها إن "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن استهلاك القهوة له تأثير إيجابي على الصحة، ولكن أي شخص ينصحك بشرب القهوة، يقصد عادة القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر".
وأوضحت الباحثة أنها اكتشفت مع فريقها، في بحث سابق، أن متحورا جينيًا قد يكون مسؤولًا عن استمتاع بعض الأشخاص بتناول العديد من أكواب القهوة يوميًا، في ما لا ينطبق هذا الأمر على الآخرين.
وأفادت دراسة جديدة أجرتها كورنيليس، بوجود أنواع أكثر دقة من شاربي القهوة، يفضلون فقط القهوة السوداء عن تلك المضاف إليها الكريمة والسكر.
تبين من خلال الدراسات أن شاربي القهوة، الذين لديهم هذا المتحور الجيني يهضمون الكافيين على نحو أسرع، ويفضلون القهوة السوداء المرة، ويفضل هؤلاء الأشخاص القهوة السوداء والشاي العادي، لأنهم يربطون المذاق المر بزيادة اليقظة الذهنية التي يسعون إلى الحصول عليها بتناولهم للكافيين.
وينطبق الأمر ذاته على تفضيل الشوكولاتة الداكنة على تلك المضاف إليها الحليب، فعندما يفكرون في الكافيين، فإنهم يفكرون في طعم مر، لذلك يستمتعون أيضًا بالشوكولاتة الداكنة.
يشار إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على قدر كبير من مركب يسمى الثيوبرومين، وهو منبه معروف للجهاز العصبي مرتبط بالكافيين، يعمل تناول كميات كبيرة منه على زيادة معدل ضربات القلب ويفسد الحالة المزاجية، إلا أن الاعتدال بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميا يفيد صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري.
© Sputnik / Mohamed Hassanفي يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها
في يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
في يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها
© Sputnik / Mohamed Hassan
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