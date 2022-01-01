ووفقا لما قاله الصحفي الأوكراني، فيتالي بورتنيكوف، على قناة NTA، فإن "استخدام اللغة الروسية في مسلسل "سفاتي" يعني أن رئيس أوكرانيا هو بلا شك فلاديمير بوتين، وليس فلاديمير زيلينسكي".يذكر أنه بعد موجة من الانتقادات، قررت مجموعة "1 + 1 media" عدم دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية إلى الأوكرانية، للحفاظ على الجودة وعدد المشاهدين الكبير.
في العام الماضي، ثار غضب مستخدمي الإنترنت الأوكرانيين بعد إصدار الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "سفاتي" باللغة الأوكرانية، بالرغم من أنه لسنوات طويلة كان المسلسل قد عرض باللغة الروسية، وأعرب الكثيرون عن رأي مفاده بأن مثل هذه الخطوة المتسرعة (الدبلجة للغة الأوكرانية) أفسدت جودة المحتوى.
ووفقا لما قاله الصحفي الأوكراني، فيتالي بورتنيكوف، على قناة NTA، فإن "استخدام اللغة الروسية في مسلسل "سفاتي" يعني أن رئيس أوكرانيا هو بلا شك فلاديمير بوتين، وليس فلاديمير زيلينسكي".
يذكر أنه بعد موجة من الانتقادات، قررت مجموعة "1 + 1 media" عدم دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية إلى الأوكرانية، للحفاظ على الجودة وعدد المشاهدين الكبير.