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https://arabic.sputniknews.com/20220101/مسلسل-تلفزيوني-يحدد-الرئيس-الحقيقي-لأوكرانيا-1054816373.html
مسلسل تلفزيوني يحدد الرئيس الحقيقي لأوكرانيا
مسلسل تلفزيوني يحدد الرئيس الحقيقي لأوكرانيا
في العام الماضي، ثار غضب مستخدمي الإنترنت الأوكرانيين بعد إصدار الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "سفاتي" باللغة الأوكرانية، بالرغم من أنه لسنوات طويلة كان... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T11:01+0000
2022-01-01T11:21+0000
روسيا
العالم
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ووفقا لما قاله الصحفي الأوكراني، فيتالي بورتنيكوف، على قناة NTA، فإن "استخدام اللغة الروسية في مسلسل "سفاتي" يعني أن رئيس أوكرانيا هو بلا شك فلاديمير بوتين، وليس فلاديمير زيلينسكي".يذكر أنه بعد موجة من الانتقادات، قررت مجموعة "1 + 1 media" عدم دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية إلى الأوكرانية، للحفاظ على الجودة وعدد المشاهدين الكبير.
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مسلسل تلفزيوني يحدد الرئيس الحقيقي لأوكرانيا

11:01 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 01.01.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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في العام الماضي، ثار غضب مستخدمي الإنترنت الأوكرانيين بعد إصدار الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "سفاتي" باللغة الأوكرانية، بالرغم من أنه لسنوات طويلة كان المسلسل قد عرض باللغة الروسية، وأعرب الكثيرون عن رأي مفاده بأن مثل هذه الخطوة المتسرعة (الدبلجة للغة الأوكرانية) أفسدت جودة المحتوى.
ووفقا لما قاله الصحفي الأوكراني، فيتالي بورتنيكوف، على قناة NTA، فإن "استخدام اللغة الروسية في مسلسل "سفاتي" يعني أن رئيس أوكرانيا هو بلا شك فلاديمير بوتين، وليس فلاديمير زيلينسكي".
يذكر أنه بعد موجة من الانتقادات، قررت مجموعة "1 + 1 media" عدم دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية إلى الأوكرانية، للحفاظ على الجودة وعدد المشاهدين الكبير.
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