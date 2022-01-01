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https://arabic.sputniknews.com/20220101/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-4-بإطلاق-نار-في-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1054836180.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بعد أن شرع عدد من الأشخاص بإطلاق نار في حفل بولاية ميسيسيبي قبل دقائق من نهاية عام 2021. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:44+0000
2022-01-01T19:44+0000
2022-01-01T19:44+0000
الشرطة الأمريكية
إطلاق نار
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وقالت الشرطة إن شخصا حالته حرجة بعد أن أصيب في القتال الذي وقع في حفل العام الجديد بمدينة غولفبورت.ولا يزال المحققون يفحصون موقع إطلاق النار ويستجوبون الشهود، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقالت الشرطة إن شجارا وقع أثناء الحفل انتهى بتبادل إطلاق النار بين عدد من المشاركين، وهو ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.لم تلق الشرطة الأمريكية القبض على متهمين حتى الآن، بينما يعتزم قائد شرطة غولفبورت عقد مؤتمر صحفي اليوم السبت.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن برين سويتزر الطبيب الشرعي في مقاطعة هاريسون أن القتلى، هم ثلاثة من الشباب في العقد الثالث من العمر.لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذي أصيب بجروح خطيرة. وقالت السلطات إنه من المتوقع تعافي الجرحى الثلاثة الآخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مقتل-3-وإصابة-آخر-في-إطلاق-نار-بولاية-تكساس-الأمريكية-1054683292.html
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الشرطة الأمريكية, إطلاق نار
مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بعد أن شرع عدد من الأشخاص بإطلاق نار في حفل بولاية ميسيسيبي قبل دقائق من نهاية عام 2021.
وقالت الشرطة إن شخصا حالته حرجة بعد أن أصيب في القتال الذي وقع في حفل العام الجديد بمدينة غولفبورت.
27 ديسمبر 2021, 23:09 GMT
ولا يزال المحققون يفحصون موقع
إطلاق النار
ويستجوبون الشهود، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت الشرطة إن شجارا وقع أثناء الحفل انتهى بتبادل إطلاق النار بين عدد من المشاركين، وهو ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
لم تلق
الشرطة الأمريكية
القبض على متهمين حتى الآن، بينما يعتزم قائد شرطة غولفبورت عقد مؤتمر صحفي اليوم السبت.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن برين سويتزر الطبيب الشرعي في مقاطعة هاريسون أن القتلى، هم ثلاثة من الشباب في العقد الثالث من العمر.
لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذي أصيب بجروح خطيرة. وقالت السلطات إنه من المتوقع تعافي الجرحى الثلاثة الآخرين.