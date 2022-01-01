مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد

ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري، أنه قتل 3 من عناصره في اشتباكات، وقعت، خلال الأيام الأخيرة، ومقتل 6 من عناصر عصابة مسلحة شريرة، خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة جنوب شرقي البلاد.وعلى خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بين مجاهدي مقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد، تمكن مجاهدو المقر، اليوم السبت، بعد عملية رصد دقيق وعمليات استخباراتية معقدة من تحديد مخبأ ومقر عدد من عناصر العصابة المسلحة في منطقة "كورين" بمحافظة سيستان وبلوجستان.وأكد بيان الحرس الثوري أن 6 عناصر من العصابة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة، واصيب 5 أخرين بجروح، فيما تم تدمير مخبأ ومقر العصابة الشريرة، بشكل كامل.وأشار البيان إلى أنه في هذا الاشتباك الذي وقع بالقرب من إحدى القرى في المنطقة، قتل 3 من مجاهدي وقوات التعبئة الذين توجهوا لإنقاذ العوائل التي استخدمتها هذه العصابة درعا بشريا لهم.
أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل 3 من عناصره باشتباكات جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري، أنه قتل 3 من عناصره في اشتباكات، وقعت، خلال الأيام الأخيرة، ومقتل 6 من عناصر عصابة مسلحة شريرة، خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة جنوب شرقي البلاد.
وعلى خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بين مجاهدي مقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد، تمكن مجاهدو المقر، اليوم السبت، بعد عملية رصد دقيق وعمليات استخباراتية معقدة من تحديد مخبأ ومقر عدد من عناصر العصابة المسلحة في منطقة "كورين" بمحافظة سيستان وبلوجستان.
وأكد بيان الحرس الثوري أن 6 عناصر من العصابة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة، واصيب 5 أخرين بجروح، فيما تم تدمير مخبأ ومقر العصابة الشريرة، بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أنه في هذا الاشتباك الذي وقع بالقرب من إحدى القرى في المنطقة، قتل 3 من مجاهدي وقوات التعبئة الذين توجهوا لإنقاذ العوائل التي استخدمتها هذه العصابة درعا بشريا لهم.