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مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد
مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد
أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل 3 من عناصره باشتباكات جنوبي البلاد. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T18:23+0000
2022-01-01T18:23+0000
الحرس الثوري
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إيران
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ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري، أنه قتل 3 من عناصره في اشتباكات، وقعت، خلال الأيام الأخيرة، ومقتل 6 من عناصر عصابة مسلحة شريرة، خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة جنوب شرقي البلاد.وعلى خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بين مجاهدي مقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد، تمكن مجاهدو المقر، اليوم السبت، بعد عملية رصد دقيق وعمليات استخباراتية معقدة من تحديد مخبأ ومقر عدد من عناصر العصابة المسلحة في منطقة "كورين" بمحافظة سيستان وبلوجستان.وأكد بيان الحرس الثوري أن 6 عناصر من العصابة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة، واصيب 5 أخرين بجروح، فيما تم تدمير مخبأ ومقر العصابة الشريرة، بشكل كامل.وأشار البيان إلى أنه في هذا الاشتباك الذي وقع بالقرب من إحدى القرى في المنطقة، قتل 3 من مجاهدي وقوات التعبئة الذين توجهوا لإنقاذ العوائل التي استخدمتها هذه العصابة درعا بشريا لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-باشتباكات-جنوب-شرقي-إيران-1054567252.html
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الحرس الثوري, عالم, إيران

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد

18:23 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / STRمظاهرات في إيران بعد اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ
مظاهرات في إيران بعد اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / STR
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أعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل 3 من عناصره باشتباكات جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة تسنيم عن بيان للعلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري، أنه قتل 3 من عناصره في اشتباكات، وقعت، خلال الأيام الأخيرة، ومقتل 6 من عناصر عصابة مسلحة شريرة، خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة جنوب شرقي البلاد.
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 سبتمبر/ أيلول 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
مقتل عنصرين من الحرس الثوري باشتباكات جنوب شرقي إيران
26 ديسمبر 2021, 08:19 GMT
وعلى خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة بين مجاهدي مقر "قدس" التابع لقوات الحرس الثوري في جنوب شرقي البلاد، تمكن مجاهدو المقر، اليوم السبت، بعد عملية رصد دقيق وعمليات استخباراتية معقدة من تحديد مخبأ ومقر عدد من عناصر العصابة المسلحة في منطقة "كورين" بمحافظة سيستان وبلوجستان.
وأكد بيان الحرس الثوري أن 6 عناصر من العصابة قتلوا خلال هذه الاشتباكات الشديدة، واصيب 5 أخرين بجروح، فيما تم تدمير مخبأ ومقر العصابة الشريرة، بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أنه في هذا الاشتباك الذي وقع بالقرب من إحدى القرى في المنطقة، قتل 3 من مجاهدي وقوات التعبئة الذين توجهوا لإنقاذ العوائل التي استخدمتها هذه العصابة درعا بشريا لهم.
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