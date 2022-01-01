تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-إثر-انفجار-لغم-من-مخلفات-الحرب-في-محافظة-البصرة-العراقية-1054825388.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في محافظة البصرة العراقية
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في محافظة البصرة العراقية
لقي 5 مدنيين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات حربية في صحراء محافظة البصرة جنوبي العراق. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:53+0000
2022-01-01T14:53+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102163/13/1021631344_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_9a22dfc6f2eadb6b288397bda9294f21.jpg
بغداد - سبوتنيك. قال مصدر أمني عراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "خمسة مواطنين قتلوا وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار لغم من مخلفات حربية أثناء سفر لمجموعة من المواطنين في الصحراء بمحافظة البصرة"، لافتا إلى أن "بعض المصابين في حالة حرجة".وتمثل الألغام التي خلفتها حروب العراق ضمن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل زيادة متصاعدة في أعداد الضحايا.وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد أعلنت في أغسطس / آب 2021 مقتل وإصابة 76 طفلا عراقيا بمخلفات الحروب منذ بداية العام.وتعد الصراعات المتتالية التي كان العراق طرفا فيها بدءا من الحرب العراقية الإيرانية في مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) عام 2017، هي سبب وجود هذه المخلفات التي يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/الأمن-العراقي-يحبط-تفجير-سيارة-مفخخة-بمحافظة-الأنبار-غربي-البلاد-1050324777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102163/13/1021631344_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_eacf3a8dad40888d3e4039ef15ec6e73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في محافظة البصرة العراقية

14:53 GMT 01.01.2022
© Ruptly . Nazekتفجير في العراق
تفجير في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Ruptly . Nazek
تابعنا عبر
لقي 5 مدنيين مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات حربية في صحراء محافظة البصرة جنوبي العراق.
بغداد - سبوتنيك. قال مصدر أمني عراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "خمسة مواطنين قتلوا وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار لغم من مخلفات حربية أثناء سفر لمجموعة من المواطنين في الصحراء بمحافظة البصرة"، لافتا إلى أن "بعض المصابين في حالة حرجة".
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2021
الأمن العراقي يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة في محافظة الأنبار
3 أكتوبر 2021, 09:22 GMT
وتمثل الألغام التي خلفتها حروب العراق ضمن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل زيادة متصاعدة في أعداد الضحايا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد أعلنت في أغسطس / آب 2021 مقتل وإصابة 76 طفلا عراقيا بمخلفات الحروب منذ بداية العام.
وتعد الصراعات المتتالية التي كان العراق طرفا فيها بدءا من الحرب العراقية الإيرانية في مطلع ثمانينات القرن الماضي وحتى هزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) عام 2017، هي سبب وجود هذه المخلفات التي يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:22 GMTالعثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور
16:19 GMTالجيش الإسرائيلي يواجه معضلة بعد إطلاق صاروخين من غزة قرب تل أبيب
16:16 GMTنائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
16:15 GMTترحيب سياسي وشروط للجماعات المسلحة... ما فرص نجاح الحوار في تشاد؟
16:12 GMTمصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو
16:03 GMTأسود تواجه قطيع ثيران وتظفر بغنيمتها بعد صراع دموي... فيديو
15:54 GMTملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
15:48 GMTاليمن... طيران التحالف يستهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة
15:43 GMTالثلوج تكسو مدينة الغردقة المصرية... فيديو وصور
15:41 GMTالسودان... بيان رسمي بشأن أنباء وضع عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية مجددا
15:36 GMTصادرات إيران من المنتجات الزراعية والغذائية تبلغ 3.4 مليار دولار
15:34 GMTالبحرين تجيز استخدام دواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا
15:25 GMTلعمامرة يؤكد سعي الجزائر لزيادة تأثيرها على الساحة الدولية عام 2022
15:16 GMTأستراليا تغير اسم إحدى الجزر بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيت الثانية العرش
15:10 GMTإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
15:04 GMTكورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي
15:02 GMTشيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"... فيديو
15:00 GMTصواريخ غزة... هل يشهد القطاع تصعيدا عسكريا بين إسرائيل والمقاومة؟
14:58 GMTعلامات في حياتك اليومية تشير إلى إصابتك بـ "المرض الصامت"
14:55 GMTشواطئ كاليفورنيا تغرق بـ26 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي