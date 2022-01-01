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https://arabic.sputniknews.com/20220101/ملابس-مميزة-لماريا-زاخاروفا-في-العام-الجديد-فيديو-1054819318.html
ملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
ملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
هنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وكالة "سبوتنيك" بالعام الجديد، وتمنت الصحة والسلام وعرضت ملابسها المطرزة يدويا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T12:38+0000
2022-01-01T12:38+0000
2022-01-01T12:38+0000
روسيا
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وقالت إن "شركاءنا الغربيين مغرمون جدًا بالواردات الروسية"، لذا فهي تحتفل بالعام الجديد في زي صنعته أيدي حرفيات من مدينة فولوغدا الروسية.وفي قناتها على "تلغرام"، نشرت زاخاروفا فيديو وهي تظهر بفستان أزرق مع قبة بيضاء مطرزة يدويا.في وقت سابق، أوضحت زاخاروفا كيف تستعد عائلتها للعام الجديد. ونشرت صورة لتحضير طبق بطة احتفالي، وأرفقت تعليقا عليها: "طهي بطة رأس السنة مع [الكلب] سيما".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
هنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وكالة "سبوتنيك" بالعام الجديد، وتمنت الصحة والسلام وعرضت ملابسها المطرزة يدويا.
وقالت إن "شركاءنا الغربيين مغرمون جدًا بالواردات الروسية"، لذا فهي تحتفل بالعام الجديد في زي صنعته أيدي حرفيات من مدينة فولوغدا الروسية.
وفي قناتها على "تلغرام"، نشرت زاخاروفا فيديو وهي تظهر بفستان أزرق مع قبة بيضاء مطرزة يدويا.
في وقت سابق، أوضحت زاخاروفا كيف تستعد عائلتها للعام الجديد. ونشرت صورة لتحضير طبق بطة احتفالي، وأرفقت تعليقا عليها: "طهي بطة رأس السنة مع [الكلب] سيما".