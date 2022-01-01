تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220101/ملك-البحرين-يتسلم-رسالة-خطية-من-أمير-الكويت-1054828037.html
ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:54+0000
2022-01-01T15:54+0000
2022-01-01T15:54+0000
الكويت
البحرين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/18/1041401801_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_e632988e325a5d5c5e720c307e77d252.jpg
ونقل الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال ملك البحرين له اليوم، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.من جانبه عبر ملك البحرين عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين والكويت.وأشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات وترسيخ دعائمها.وأشاد العاهل البحريني بالدور الريادي لأمير دولة الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/رئيس-خارجية-نواب-البحرين-موقفنا-ثابت-تجاه-القضايا-العربية-ونتطلع-لتعاون-أكبر-مع-روسيا-1054582178.html
الكويت
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104140/18/1041401801_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_d3b037f8357c7f32a898785de20bbfc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, البحرين
ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال ملك البحرين له اليوم، بحسب
وكالة أنباء البحرين الرسمية
(بنا).
26 ديسمبر 2021, 14:50 GMT
وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه عبر ملك البحرين عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين والكويت.
وأشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات وترسيخ دعائمها.
وأشاد العاهل البحريني بالدور الريادي
لأمير دولة الكويت
في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.