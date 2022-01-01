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ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
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الكويت
البحرين
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ونقل الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال ملك البحرين له اليوم، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.من جانبه عبر ملك البحرين عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين والكويت.وأشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات وترسيخ دعائمها.وأشاد العاهل البحريني بالدور الريادي لأمير دولة الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/رئيس-خارجية-نواب-البحرين-موقفنا-ثابت-تجاه-القضايا-العربية-ونتطلع-لتعاون-أكبر-مع-روسيا-1054582178.html
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الكويت, البحرين

ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

15:54 GMT 01.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال ملك البحرين له اليوم، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).
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وتناولت الرسالة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه عبر ملك البحرين عن اعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البحرين والكويت.
وأشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى متقدم في كافة المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات وترسيخ دعائمها.
وأشاد العاهل البحريني بالدور الريادي لأمير دولة الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك.
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