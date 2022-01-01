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https://arabic.sputniknews.com/20220101/نيللي-كريم-اكتشفت-من-أفلام-المهرجانات-أن-العالم-كله-يبحث-عن-شيء-واحد-1054810501.html
نيللي كريم: اكتشفت من أفلام المهرجانات أن العالم كله يبحث عن شيء واحد
نيللي كريم: اكتشفت من أفلام المهرجانات أن العالم كله يبحث عن شيء واحد
قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إن أفلام المهرجانات أحيانا تقدم مواضيع لا تخطر على بال أي شخص، مشيرة إلى أنها اكتشفت من خلال مشاهدتها لهذه الأفلام أن العالم... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T07:09+0000
2022-01-01T07:09+0000
مجتمع
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أخبار الفنانين في مصر
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وفي مقابلة مع موقع "العربية.نت"، أضافت نيللي كريم أنها في 2021 شاركت ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، لافتة إلى أنها استفادت كممثلة بشكل كبير من الأفلام التي شاهدتها في المهرجان.وأوضحت أن أفلام المهرجانات ليست أفلاما تجارية، وأحيانا تقدم مواضيع لا يمكن أن تخطر على بال أي شخص.وتابعت: "لقد شاهدت ثقافات لبلاد أخرى، وطريقة حياة أخرى حول العالم من خلال السينما، فاختلاف الأماكن والجنسيات مع نفس الأسباب دراميا تقدم موضوعات مختلفة بسينما لها شكل مختلف".وعن أحدث أعمالها، أفادت نيللي كريم بأن يوم 26 يناير/ كانون الثاني، سيعرض مسلسل "الجسر" على منصة "شاهد"، والذي جسدت فيه دور "زعيمة مستعمرة" تستولي على المنطقة التي تعيش فيها وتدخل في صراعات عديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار فانتازيا. والمسلسل تدور أحداثه خلال 6 حلقات منفصلة، حول ما توصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.أما في رمضان 2022، ستشارك بمسلسل "أحوال شخصية" وتجسد خلاله دور "موظفة بالشهر العقاري" وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث.والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا السرية التى تخص المجتمع وتسلط الضوء على العديد من المشكلات المهمة التي تحدث داخل الأسرة المصرية.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

نيللي كريم: اكتشفت من أفلام المهرجانات أن العالم كله يبحث عن شيء واحد

07:09 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Kiril Kalinikovنيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية
نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Kiril Kalinikov
تابعنا عبر
قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إن أفلام المهرجانات أحيانا تقدم مواضيع لا تخطر على بال أي شخص، مشيرة إلى أنها اكتشفت من خلال مشاهدتها لهذه الأفلام أن العالم كله يبحث عن شيء واحد.
وفي مقابلة مع موقع "العربية.نت"، أضافت نيللي كريم أنها في 2021 شاركت ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، لافتة إلى أنها استفادت كممثلة بشكل كبير من الأفلام التي شاهدتها في المهرجان.
وأوضحت أن أفلام المهرجانات ليست أفلاما تجارية، وأحيانا تقدم مواضيع لا يمكن أن تخطر على بال أي شخص.
وتابعت: "لقد شاهدت ثقافات لبلاد أخرى، وطريقة حياة أخرى حول العالم من خلال السينما، فاختلاف الأماكن والجنسيات مع نفس الأسباب دراميا تقدم موضوعات مختلفة بسينما لها شكل مختلف".

وذكرت الفنانة المصرية أنه في كل الحالات فرصة لمشاهدة ما يحدث في بلاد أخرى من حولنا، ولكن ما يحدث أنني أجد أن الناس في العالم كله تبحث عن شيء واحد هو السعادة، ففي كل فيلم هناك من يبحث عن الحب أو الاهتمام أو الدفء وكلها مرادافات للسعادة.

الفنانة المصرية، نيللي كريم، مع زوجها، هشام عاشور، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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7 ديسمبر 2021, 15:08 GMT
وعن أحدث أعمالها، أفادت نيللي كريم بأن يوم 26 يناير/ كانون الثاني، سيعرض مسلسل "الجسر" على منصة "شاهد"، والذي جسدت فيه دور "زعيمة مستعمرة" تستولي على المنطقة التي تعيش فيها وتدخل في صراعات عديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار فانتازيا.
والمسلسل تدور أحداثه خلال 6 حلقات منفصلة، حول ما توصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.
أما في رمضان 2022، ستشارك بمسلسل "أحوال شخصية" وتجسد خلاله دور "موظفة بالشهر العقاري" وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث.
والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش عددًا من القضايا السرية التى تخص المجتمع وتسلط الضوء على العديد من المشكلات المهمة التي تحدث داخل الأسرة المصرية.
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