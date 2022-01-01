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https://arabic.sputniknews.com/20220101/هالاند-يكشف-عن-وجهته-المقبلة-1054831144.html
هالاند يكشف عن وجهته المقبلة
هالاند يكشف عن وجهته المقبلة
يبدو أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم "بوروسيا دورتموند"، قد حسم وجهته المقبلة، من خلال تصريحات أوضحت فحواها وسائل إعلام إسبانية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T17:07+0000
2022-01-01T17:07+0000
2022-01-01T17:11+0000
رياضة
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وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" ، قال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا". يحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.
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رياضة
هالاند يكشف عن وجهته المقبلة 17:07 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 17:11 GMT 01.01.2022)
يبدو أن النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم "بوروسيا دورتموند"، قد حسم وجهته المقبلة، من خلال تصريحات أوضحت فحواها وسائل إعلام إسبانية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "آس" ، قال الدولي النرويجي للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا".
يحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.