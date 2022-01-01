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هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا عن التجمع على أرض الواقع؟
هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا عن التجمع على أرض الواقع؟
مضى عام 2021 بكل ما حمل من أحداث ومن تحولات كان أبرزها جائحة كورونا وتبعاتها من الإغلاقات العامة وأكثر من تأثر من ذلك قطاع الثقافة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T11:49+0000
2022-01-01T11:49+0000
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هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا للتجمع على أرض الواقع
هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا للتجمع على أرض الواقع
إلا أن الشاعر فادي شاهين، عضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب وعضو الرابطة الإبداعية للآداب والثقافة، مؤسس ومدير مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي ومبادرة الأردن، أطلق مهرجانا بفعاليات افتراضية عبر الفضاء الإلكتروني وهو الأول من نوعه عالميا. ونجح في كسر الحصار وأكد أنه لا يعترف بالإخفاقات وإنما هي تحدّيات يتم تجاوزها.يقول ضيف البرنامج الشاعر فادي شاهين مؤسس مهرجان لون كلمة نغم السياحي الدولي إن المهرجان ضم أكثر من 14 فعالية فنية وثقافية وموسيقية بأكثر من 100 مشارك من دول العالم. لاقت هذه الفعاليات تفاعلا واسعا من العالم أجمع.ويضيف فادي شاهين، أنه من خلال الفنون يتم التركيز على الأشياء الجميلة في الحياة، أما المشاركون في الفعاليات وبصوت واحد ونبض واحد ورسالة واحدة حملوا المحبة والأخوة والسلام للعالم أجمع.
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راديو, ضيف الأسبوع, аудио

هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا عن التجمع على أرض الواقع؟

11:49 GMT 01.01.2022
هل المهرجانات الثقافية الافتراضية سوف تكون بديلا للتجمع على أرض الواقع
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لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
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مضى عام 2021 بكل ما حمل من أحداث ومن تحولات كان أبرزها جائحة كورونا وتبعاتها من الإغلاقات العامة وأكثر من تأثر من ذلك قطاع الثقافة.
إلا أن الشاعر فادي شاهين، عضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب وعضو الرابطة الإبداعية للآداب والثقافة، مؤسس ومدير مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي ومبادرة الأردن، أطلق مهرجانا بفعاليات افتراضية عبر الفضاء الإلكتروني وهو الأول من نوعه عالميا. ونجح في كسر الحصار وأكد أنه لا يعترف بالإخفاقات وإنما هي تحدّيات يتم تجاوزها.
يقول ضيف البرنامج الشاعر فادي شاهين مؤسس مهرجان لون كلمة نغم السياحي الدولي إن المهرجان ضم أكثر من 14 فعالية فنية وثقافية وموسيقية بأكثر من 100 مشارك من دول العالم. لاقت هذه الفعاليات تفاعلا واسعا من العالم أجمع.
ويضيف فادي شاهين، أنه من خلال الفنون يتم التركيز على الأشياء الجميلة في الحياة، أما المشاركون في الفعاليات وبصوت واحد ونبض واحد ورسالة واحدة حملوا المحبة والأخوة والسلام للعالم أجمع.
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