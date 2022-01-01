هل تخاطر إسرائيل بمواجهة إيران عسكريا؟

كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن اقتنائها أسلحة أمريكية جديدة، بقيمة 3.1 مليار دولار، وصفتها بـ "المهمة والاستراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية".وفيما تضم الصفقة 12 طائرة هليكوبتر، وطائرتين للتزود بالوقود، قال وزير الدفاع بيني غانتس، إن بلاده اقتنت هذه الأسلحة من أجل "مواجهة التحديات التي تنتظرها بلاده، القريبة من حدودها والبعيدة، على وجه الخصوص"، في إشارة إلى إيران.تعليقا على ذلك قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين، إن " المؤسسة العسكرية في إسرائيل لا بد أن تبقى جاهزة، ورهن قرار سياسي، لكن قرار الحرب لم يتخذ بعد، وفي حال حدوث ذلك قد يتطلب الأمر عاما أو أكثر، وهذا يتوقف على سرعة وصول إيران إلى سلاح نووي، وفي حال اقتراب إيران من هذه النقطة، سيكون من المستحيل توجيه ضربة حال حصولها على هذا السلاح، بالتالي فإن التوقيت يتوقف على شروع إيران في ذلك".وأشار الدبلوماسي إلى أن "الولايات المتحدة أكدت أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وإيران تشكل تهديدا لإسرائيل وتعلن هذا " مشيرا إلى أن "أي قرار يتخذ تتم دراسته وليس بالضرورة أن يكون خيارا عسكريا، فهناك وسائل أخرى يمكن أن تمنع بها إسرائيل إيران من الوصول إلى سلاح نووي ونعمل على ذلك".إلى ذلك، أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي، أن "المواجهة مستبعدة وهي الحل الأخير، حيث تدرك واشنطن أن فتح هذه الجبهة سيهدد كل مصالحها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي ليس أصلا من أصول الصراع بقدر تمدد إيران بأجنحتها في مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وهو أمر مزعج للولايات المتحدة" .يمكن متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: جيهان لطفي
طرح إعلان إسرائيل عن صفقة أسلحة أمريكية جديدة، استعدادا لمواجهة إيران، علامه استفهام جديدة حول إمكانية قيام إسرائيل بهجوم عسكري مباشر ضد إيران.
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن اقتنائها أسلحة أمريكية جديدة، بقيمة 3.1 مليار دولار، وصفتها بـ "المهمة والاستراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية".
وفيما تضم الصفقة 12 طائرة هليكوبتر، وطائرتين للتزود بالوقود، قال وزير الدفاع بيني غانتس، إن بلاده اقتنت هذه الأسلحة من أجل "مواجهة التحديات التي تنتظرها بلاده، القريبة من حدودها والبعيدة، على وجه الخصوص"، في إشارة إلى إيران.
وفي وقت سابق وافق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ويقول مسؤولون عسكريون في إسرائيل إنه لن يكون بالإمكان مواجهة إيران إذا امتلكت أسلحة نووية
تعليقا على ذلك قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين، إن " المؤسسة العسكرية في إسرائيل لا بد أن تبقى جاهزة، ورهن قرار سياسي، لكن قرار الحرب لم يتخذ بعد، وفي حال حدوث ذلك قد يتطلب الأمر عاما أو أكثر، وهذا يتوقف على سرعة وصول إيران إلى سلاح نووي، وفي حال اقتراب إيران من هذه النقطة، سيكون من المستحيل توجيه ضربة حال حصولها على هذا السلاح، بالتالي فإن التوقيت يتوقف على شروع إيران في ذلك".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "الولايات المتحدة أكدت أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وإيران تشكل تهديدا لإسرائيل وتعلن هذا " مشيرا إلى أن "أي قرار يتخذ تتم دراسته وليس بالضرورة أن يكون خيارا عسكريا، فهناك وسائل أخرى يمكن أن تمنع بها إسرائيل إيران من الوصول إلى سلاح نووي ونعمل على ذلك".
من جهته، اعتبر خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية، د. حكم أمهز، أن "الأمور لن تذهب إلى مواجهة عسكرية لأنها ستؤدي إلى تهديد الوجود الاسرائيلي نظرا للقوة العسكرية الإيرانية، ولن تكون إيران وحيدة في هذه المواجهة التي ستمثل أيضا تهديدا وجوديا للجمهورية الإسلامية، مما سيشعل محور المقاومة في فلسطين والعراق وسوريا واليمن ولبنان، وهو ما يعني ضرب أهداف حيوية مختلفة في المنطقة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تعطي ضوءا أخضر لشن هجوم، حيث تعلم أن مصالحها في المنطقة ستكون في قلب هذه المواجهة".
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي، أن "المواجهة مستبعدة وهي الحل الأخير، حيث تدرك واشنطن أن فتح هذه الجبهة سيهدد كل مصالحها في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "البرنامج النووي ليس أصلا من أصول الصراع بقدر تمدد إيران بأجنحتها في مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وهو أمر مزعج للولايات المتحدة" .