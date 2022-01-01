https://arabic.sputniknews.com/20220101/هل-تعرف-ما-هي-السكريات-المضافة-وما-الأمراض-التي-تسببها؟-1054816524.html

هل تعرف ما هي "السكريات المضافة" وما الأمراض التي تسببها؟

هل تعرف ما هي "السكريات المضافة" وما الأمراض التي تسببها؟

أوصى علماء التغذية بالحذر من السكريات المضافة، على اعتبار أنها تتسبب في العديد من الأمراض. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T11:22+0000

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مرض السكري

نقص التغذية

السكر

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وحسب موقع سي إن إن، فإن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، اعتبر أن الإفراط في تناول تلك السكريات يسبب أمراضا كثيرة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.وأكد أن السكريات الطبيعية الموجودة في أشياء طبيعية كالفاكهة أو الحليب لا تعتبر سكّريات مضافة.فما هي تلك السكريات؟أوضح علماء التغذية أن السكريات المضافة هي ذاك النوع من السكريات الذي يضاف إلى الطعام أو الشراب عند معالجته وتحضيره.وعدّد العلماء أنواعا من هذه السكريات، ومنها "السكر البني، وعصير القصب، وشراب الذرة، وسكر العنب، والفركتوز، ونكتار الفاكهة، والجلوكوز، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والعسل، واللاكتوز، وشراب الشعير، والمالتوز، وشراب القيقب، ودبس السكر، والسكر الخام، والسكاروز"، وكل ما يضاف للعصائر المحفوظة.ماذا تفعل السكريات في جسمك؟تتعامل السكريات المضافة مع جسم الإنسان وتؤثر عليه من خلال زيادة عدد السعرات الحرارية، إضافة إلى أنها تفعل ذلك دون أن تكون محتوية على أية عناصر من الغذاء الأساسي الذي يحتاجه الجسم.وحسب إرشادات علماء التغذية يمكن للبالغين أن يتناولوا أقل من 10% من السكريات المضافة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، فإن الإرشادات الصحية تؤكد عدم تناولهم أي سكريات من هذا النوع.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/مصادر-مخفية-للسكر-تشكل-خطورة-على-الصحة-1053871031.html

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مرض السكري, نقص التغذية, السكر