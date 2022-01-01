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وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني
وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني
نفت وزارة التربية الكويتية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عودة الدراسة "عن بعد" خلال الفصل الدراسي الثاني. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T06:21+0000
2022-01-01T06:36+0000
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت الوزارة الكويتية أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.وجاء في بيان الوزارة: "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".ودعا البيان الطلبة إلى "التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات"، مؤكدا حرص الوزراة على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.
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أخبار الكويت اليوم, التعليم, الدراسة

وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني

06:21 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / Muhammad Hamedالتعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الأردن، أبريل 2020
التعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الأردن، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Muhammad Hamed
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نفت وزارة التربية الكويتية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عودة الدراسة "عن بعد" خلال الفصل الدراسي الثاني.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت الوزارة الكويتية أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
وجاء في بيان الوزارة: "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".
وأشار إلى أن نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن.
ودعا البيان الطلبة إلى "التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات"، مؤكدا حرص الوزراة على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.
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