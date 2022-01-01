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https://arabic.sputniknews.com/20220101/وزارة-التربية-الكويتية-تنفي-عودة-الدراسة-عن-بعد-خلال-الفصل-الثاني-1054809956.html
وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني
وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني
نفت وزارة التربية الكويتية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عودة الدراسة "عن بعد" خلال الفصل الدراسي الثاني. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T06:21+0000
2022-01-01T06:21+0000
2022-01-01T06:36+0000
أخبار الكويت اليوم
التعليم
الدراسة
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.وأوضحت الوزارة الكويتية أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.وجاء في بيان الوزارة: "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".ودعا البيان الطلبة إلى "التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات"، مؤكدا حرص الوزراة على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.
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أخبار الكويت اليوم, التعليم, الدراسة
وزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني 06:21 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 01.01.2022)
نفت وزارة التربية الكويتية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عودة الدراسة "عن بعد" خلال الفصل الدراسي الثاني.
وحسب بيان
نشرته الوزارة
عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت الوزارة الكويتية أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
وجاء في
بيان الوزارة
: "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".
وأشار إلى أن نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن.
ودعا البيان الطلبة إلى "التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا
وبذل الجهد
لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات"، مؤكدا حرص الوزراة على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.