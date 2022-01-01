تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-لا-يمكننا-التأثير-على-الطقس-لكن-بإمكاننا-وقف-إطلاق-الصواريخ-من-غزة-فيديو-1054834612.html
وزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو
وزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو
علق وزير الدفاع، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي السابق، الجنرال آفي ديختر، على سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T18:37+0000
2022-01-01T18:49+0000
غزة
أخبار العالم العربي
فلسطين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104087/02/1040870238_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_030924224f3ff90df394ff5ffb590e72.jpg
ونشر ديختر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن بلاده لا تستطيع التأثير على حالة الطقس، لكن يمكنها التأثير على قدرة حركة حماس على إطلاق الصواريخ من غزة.يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/نائب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نكون-كيس-ملاكمة-لحماس-1054829000.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104087/02/1040870238_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_e8db9d32c8db6f5c28cf81bc951e80d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار العالم العربي, فلسطين

وزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو

18:37 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 01.01.2022)
© Ronen Zvulunضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Ronen Zvulun
تابعنا عبر
علق وزير الدفاع، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي السابق، الجنرال آفي ديختر، على سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة، اليوم.
ونشر ديختر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن بلاده لا تستطيع التأثير على حالة الطقس، لكن يمكنها التأثير على قدرة حركة حماس على إطلاق الصواريخ من غزة.
يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".
صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
16:16 GMT
وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".
وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:24 GMTمحللون سياسيون يكشفون أبعاد بيان مقتدى الصدر حول القوات الأجنبية
19:11 GMTفرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات
19:08 GMTالإمارات تتسلم مقعدها في مجلس الأمن
19:03 GMTليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا
18:53 GMTرئيس الأركان الجزائري: الأعداء يئسوا من محاربة الجزائر وجها لوجه
18:47 GMTرونالدو يعبر عن عدم رضاه بما يحققه في مانشستر يونايتد
18:37 GMTوزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو
18:27 GMTإسرائيل تقرر الرد عسكريا على إطلاق صواريخ من غزة
18:23 GMTمقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوبي البلاد
18:20 GMTنائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو
18:14 GMTوزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع فيروس كورونا
18:07 GMTاليمن في 2021... تعثر جهود الحل السياسي واتساع دائرة الصراع
17:58 GMTلجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
17:52 GMTالجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
17:49 GMTالجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
17:47 GMTالتوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟
17:44 GMTفلسطين بين استهداف غزة ومواجهات الضفة الغربية وإضراب الأسرى في العام 2022
17:39 GMTالسودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
17:35 GMTعادل عبد المهدي: سليماني كان صمام أمان للعراق
17:31 GMTدعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان