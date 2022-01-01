https://arabic.sputniknews.com/20220101/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-لا-يمكننا-التأثير-على-الطقس-لكن-بإمكاننا-وقف-إطلاق-الصواريخ-من-غزة-فيديو-1054834612.html

وزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو

وزير دفاع إسرائيلي سابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو

علق وزير الدفاع، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي السابق، الجنرال آفي ديختر، على سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T18:37+0000

2022-01-01T18:37+0000

2022-01-01T18:49+0000

غزة

أخبار العالم العربي

فلسطين

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ونشر ديختر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن بلاده لا تستطيع التأثير على حالة الطقس، لكن يمكنها التأثير على قدرة حركة حماس على إطلاق الصواريخ من غزة.يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/نائب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نكون-كيس-ملاكمة-لحماس-1054829000.html

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