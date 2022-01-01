https://arabic.sputniknews.com/20220101/وكالة-الفضاء-الروسية-نتطلع-لإطلاق-مركبة-فضائية-كل-5-أيام-1054818580.html

وكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام

وكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام

نقل رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، تحيات السنة الجديدة إلى رواد الفضاء الروس، أعضاء البعثة السادسة والستين إلى محطة الفضاء الدولية،... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T12:01+0000

2022-01-01T12:01+0000

2022-01-01T12:29+0000

روسيا

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وأفاد بيان للوكالة بأن دميتري روغوزين، أكد خلال المحادثة على ضرورة مواصلة تطوير الملاحة الفضائية الروسية.وأشار روغوزين إلى أنه في عام 2021، نفذت روسيا 25 إطلاقا لصواريخ حاملة، لتعود بذلك إلى مستوى عام 2019 (قبل الجائحة)، مشيرا إلى أنه بسبب جائحة كورونا، تم إجراء 17 عملية إطلاق فقط في عام 2020.وأعرب روغوزين عن أمله في أن تطلق روسيا مركبة فضائية كل 5 أيام في المستقبل المنظور، موضحا أنه من المخطط إجراء 50-75 عملية إطلاق سنويا، عندما تبدأ المرحلة النشطة لنشر مجموعة أسفير المدارية (كان من المقرر في الأصل إرسال 638 مركبة فضائية بحلول عام 2030) - نظام الأقمار الصناعية العالمي للاتصالات متعدد الوظائف (GMISS).في الوقت نفسه، أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن روسيا ستكون جاهزة لذلك، مضيفا أن الروس لديهم كل الكفاءات لإطلاق عشرات المركبات في المدار في إطلاق واحد.وأوضح أن الروس "تدربوا" على إطلاق أقمار الاتصالات الخاصة بمشروع OneWeb (المملكة المتحدة)، والذي يهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.في عام 2018، قدمت "روس كوسموس" رسميًا نظام الأقمار الصناعية العالمي "إيثر" (288 مركبة فضائية بمدار يبلغ ارتفاعه 870 كم لتغطية كاملة لسطح الأرض بإشارة)، ولكن تمت إعادة المشروع للمراجعة. بعد ذلك، ظهر مشروع "أسفير" وبدأت الموافقات مع الحكومة الروسية.تلقت "Now Sphere" تمويلا (7 مليارات روبل سنويًا في 2022-2024). في المجموع، سيتم إطلاق 388 قمرا صناعيا في المدار، منها 11 قمرا سريعا وExpress-RV و12 Skif و2 Yamal و3 Smotr و84 Berkut-O وBerkut-VD و12 Berkut-X وBerkut-XLP، بالإضافة إلى 264 ماراثون. قد يصبح مشروع "Sphere" منافسا روسيا لشركة Western Starlink (الولايات المتحدة الأمريكية) وOneWeb البريطانية.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/وكالة-الفضاء-الروسية-تطلق-بنجاح-36-قمرا-صناعيا-لشركة-بريطانية-فيديو-1054674344.html

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