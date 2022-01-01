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اليابانيون يقترحون محاربة الحشرات بأسلحة الليزر
اليابانيون يقترحون محاربة الحشرات بأسلحة الليزر
تخطط اليابان للقضاء على الآفات الحشرية بأسلحة الليزر من الطائرات المسيرة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:34+0000
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أفاد موقع Nikkel Asia أن اليابانيين اقترحوا قتل الحشرات بأسلحة ليزر تعمل بالذكاء الاصطناعي.وفقًا للسلطات اليابانية، يتم فقد ما يصل إلى 16 في المئة من المواد الخام للأغذية بسبب الآفات الحشرية، وسيؤدي الاحترار العالمي إلى خلق ظروف أكثر ملاءمة لتكاثرها، لذلك يجب التعامل معها.يخطط المطورون من جمعية الأبحاث NARO لإجراء اختبارات ميدانية بتركيب ليزر في عام 2022: ستلاحظهم كاميرا مجسمة، وسوف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمسار الرحلة ويطلق عليها نبضة ليزر. في المستقبل، سيتم وضع التركيبات على طائرات مسيرة وإرسالها إلى الحقول.يتم جمعها للتدريب على البالغين من دودة لوز القطن الآسيوية أو دودة الذرة، فهي تسبب أضرارًا كبيرة للمحصول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والهند. سيؤدي تركيب ليزر واحد إلى قتل ما يصل إلى 300 حشرة في الدقيقة. سيؤدي ذلك إلى القضاء على استخدام المواد الكيميائية الضارة غير الفعالة والمضرة بالبيئة.
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العالم

اليابانيون يقترحون محاربة الحشرات بأسلحة الليزر

08:34 GMT 01.01.2022
© flickr.com / andrea.pacelliليزر
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© flickr.com / andrea.pacelli
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تخطط اليابان للقضاء على الآفات الحشرية بأسلحة الليزر من الطائرات المسيرة.
أفاد موقع Nikkel Asia أن اليابانيين اقترحوا قتل الحشرات بأسلحة ليزر تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفقًا للسلطات اليابانية، يتم فقد ما يصل إلى 16 في المئة من المواد الخام للأغذية بسبب الآفات الحشرية، وسيؤدي الاحترار العالمي إلى خلق ظروف أكثر ملاءمة لتكاثرها، لذلك يجب التعامل معها.
يخطط المطورون من جمعية الأبحاث NARO لإجراء اختبارات ميدانية بتركيب ليزر في عام 2022: ستلاحظهم كاميرا مجسمة، وسوف يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمسار الرحلة ويطلق عليها نبضة ليزر. في المستقبل، سيتم وضع التركيبات على طائرات مسيرة وإرسالها إلى الحقول.
يتم جمعها للتدريب على البالغين من دودة لوز القطن الآسيوية أو دودة الذرة، فهي تسبب أضرارًا كبيرة للمحصول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والهند. سيؤدي تركيب ليزر واحد إلى قتل ما يصل إلى 300 حشرة في الدقيقة. سيؤدي ذلك إلى القضاء على استخدام المواد الكيميائية الضارة غير الفعالة والمضرة بالبيئة.
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