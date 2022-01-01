https://arabic.sputniknews.com/20220101/5-علامات-تدل-على-أن-جسمك-مدمن-على-السكر-بينها-اشتهاء-الملح-1054830257.html

5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح

5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح

يعتبر السكر خطرا كبيرا على صحتك العامة، ويمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى مضاعفات مختلفة بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان وحب... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T16:51+0000

2022-01-01T16:51+0000

2022-01-01T16:51+0000

مرض السكري

السكر

الكوليسترول

أضرار السكر على الأوعية الدموية

إنقاص الوزن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/08/1042890848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ed1c98626de10977cc8704bfda9fbd6.jpg

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن رغبتك الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تكون في الواقع إدمانا على السكر، بحسب الموقع الصحي onlymyhealth.1. زيادة الوزنالسكر عبارة عن سعرات حرارية فارغة، فهو لا يوفر أي نوع من التغذية لجسمك ولكنه يميل إلى زيادة تناول السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.ليس هذا فقط ولكن المواد الغذائية السكرية تفتقر إلى البروتين، ما تجعلها أقل إشباعا وبالتالي ينتج عنها الإفراط في تناول الطعام.كما لا تحتوي الأطعمة السكرية المكررة على مضادات الأكسدة ما يزيد من فرص التأثر بالإجهاد التأكسدي وبالتالي يساهم في زيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات.2. التعب المستمرإذا كنت شخصا يعاني من التعب المستمر، فقد يكون ذلك مؤشرا على إدمان السكر.مع انخفاض مستويات السكر في أجسامنا، فإن الفكرة الأولى التي تأتي في النظام الغذائي لمدمني السكر هي تناول شيء حلو.تناول السكر في مثل هذه الحالات والإفراط في استهلاكه بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعورك بالتعب، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليل نشاط الأوركسين وهو ناقل عصبي تنشيطي وتنبيهي.كما يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم إلى خفض مستويات الطاقة لاحقا، ويجعلك تشعر بالتعب.3. صعوبة التنفسالإفراط في تناول السكر بسبب الإدمان يمكن أن يؤدي إلى الخفقان الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.هذه الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الجسم يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة إلى جانب زيادة الوزن والسمنة.تؤدي هذه العوامل إلى ضيق التنفس وصعوبته بعد نشاط بدني خفيف مثل المشي لبضع دقائق أو صعود السلالم.4. زيادة مستوى الكوليسترولارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون عاملا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.يميل استهلاك السكر المضاف إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم والذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها، كلما انخفضت مستويات HDL التي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.5. اشتهاء الملحأغرب أعراض إدمان السكر على الإطلاق هو اشتهاء الملح، فالأشخاص الذين يعانون من اشتهاء السكر لا يتوقون فقط للأطعمة الحلوة ولكن أيضا للأطباق المالحة.هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي علامة على أن جسمك لا يحصل على التغذية الكافية.ليس فقط الرغبة الشديدة في تناول السكر ولكن هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي أيضا مؤشر على نقص العناصر الغذائية الرئيسية في الجسم.

https://arabic.sputniknews.com/20210305/طريقة-سحرية-تخلصك-من-إدمان-السكر-في-10-أيام-1048287843.html

https://arabic.sputniknews.com/20210505/طبيب-يحذر-من-عواقب-ضيق-التنفس-1048892256.html

https://arabic.sputniknews.com/20211024/High-cholesterol-1049254799.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مرض السكري, السكر, الكوليسترول, أضرار السكر على الأوعية الدموية, إنقاص الوزن