تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/5-علامات-تدل-على-أن-جسمك-مدمن-على-السكر-بينها-اشتهاء-الملح-1054830257.html
5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح
5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح
يعتبر السكر خطرا كبيرا على صحتك العامة، ويمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى مضاعفات مختلفة بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان وحب... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:51+0000
2022-01-01T16:51+0000
مرض السكري
السكر
الكوليسترول
أضرار السكر على الأوعية الدموية
إنقاص الوزن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/08/1042890848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ed1c98626de10977cc8704bfda9fbd6.jpg
فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن رغبتك الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تكون في الواقع إدمانا على السكر، بحسب الموقع الصحي onlymyhealth.1. زيادة الوزنالسكر عبارة عن سعرات حرارية فارغة، فهو لا يوفر أي نوع من التغذية لجسمك ولكنه يميل إلى زيادة تناول السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.ليس هذا فقط ولكن المواد الغذائية السكرية تفتقر إلى البروتين، ما تجعلها أقل إشباعا وبالتالي ينتج عنها الإفراط في تناول الطعام.كما لا تحتوي الأطعمة السكرية المكررة على مضادات الأكسدة ما يزيد من فرص التأثر بالإجهاد التأكسدي وبالتالي يساهم في زيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات.2. التعب المستمرإذا كنت شخصا يعاني من التعب المستمر، فقد يكون ذلك مؤشرا على إدمان السكر.مع انخفاض مستويات السكر في أجسامنا، فإن الفكرة الأولى التي تأتي في النظام الغذائي لمدمني السكر هي تناول شيء حلو.تناول السكر في مثل هذه الحالات والإفراط في استهلاكه بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعورك بالتعب، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليل نشاط الأوركسين وهو ناقل عصبي تنشيطي وتنبيهي.كما يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم إلى خفض مستويات الطاقة لاحقا، ويجعلك تشعر بالتعب.3. صعوبة التنفسالإفراط في تناول السكر بسبب الإدمان يمكن أن يؤدي إلى الخفقان الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.هذه الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الجسم يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة إلى جانب زيادة الوزن والسمنة.تؤدي هذه العوامل إلى ضيق التنفس وصعوبته بعد نشاط بدني خفيف مثل المشي لبضع دقائق أو صعود السلالم.4. زيادة مستوى الكوليسترولارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون عاملا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.يميل استهلاك السكر المضاف إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم والذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها، كلما انخفضت مستويات HDL التي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.5. اشتهاء الملحأغرب أعراض إدمان السكر على الإطلاق هو اشتهاء الملح، فالأشخاص الذين يعانون من اشتهاء السكر لا يتوقون فقط للأطعمة الحلوة ولكن أيضا للأطباق المالحة.هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي علامة على أن جسمك لا يحصل على التغذية الكافية.ليس فقط الرغبة الشديدة في تناول السكر ولكن هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي أيضا مؤشر على نقص العناصر الغذائية الرئيسية في الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20210305/طريقة-سحرية-تخلصك-من-إدمان-السكر-في-10-أيام-1048287843.html
https://arabic.sputniknews.com/20210505/طبيب-يحذر-من-عواقب-ضيق-التنفس-1048892256.html
https://arabic.sputniknews.com/20211024/High-cholesterol-1049254799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104289/08/1042890848_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_2e804e598c1e161834841388536a85ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مرض السكري, السكر, الكوليسترول, أضرار السكر على الأوعية الدموية, إنقاص الوزن

5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح

16:51 GMT 01.01.2022
© Photo / Pixabay//sharonangالسكر الأبيض و البني
السكر الأبيض و البني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / Pixabay//sharonang
تابعنا عبر
يعتبر السكر خطرا كبيرا على صحتك العامة، ويمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى مضاعفات مختلفة بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان وحب الشباب والاكتئاب وزيادة الوزن، بل أيضا المساهمة في تسريع عملية الشيخوخة.
فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن رغبتك الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تكون في الواقع إدمانا على السكر، بحسب الموقع الصحي onlymyhealth.
1. زيادة الوزن
السكر عبارة عن سعرات حرارية فارغة، فهو لا يوفر أي نوع من التغذية لجسمك ولكنه يميل إلى زيادة تناول السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.
ليس هذا فقط ولكن المواد الغذائية السكرية تفتقر إلى البروتين، ما تجعلها أقل إشباعا وبالتالي ينتج عنها الإفراط في تناول الطعام.
كما لا تحتوي الأطعمة السكرية المكررة على مضادات الأكسدة ما يزيد من فرص التأثر بالإجهاد التأكسدي وبالتالي يساهم في زيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات.
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2021
طريقة سحرية تخلصك من إدمان السكر في 10 أيام
5 مارس 2021, 19:16 GMT
2. التعب المستمر
إذا كنت شخصا يعاني من التعب المستمر، فقد يكون ذلك مؤشرا على إدمان السكر.
مع انخفاض مستويات السكر في أجسامنا، فإن الفكرة الأولى التي تأتي في النظام الغذائي لمدمني السكر هي تناول شيء حلو.
تناول السكر في مثل هذه الحالات والإفراط في استهلاكه بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعورك بالتعب، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليل نشاط الأوركسين وهو ناقل عصبي تنشيطي وتنبيهي.
كما يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم إلى خفض مستويات الطاقة لاحقا، ويجعلك تشعر بالتعب.
3. صعوبة التنفس
الإفراط في تناول السكر بسبب الإدمان يمكن أن يؤدي إلى الخفقان الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.
هذه الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الجسم يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة إلى جانب زيادة الوزن والسمنة.
تؤدي هذه العوامل إلى ضيق التنفس وصعوبته بعد نشاط بدني خفيف مثل المشي لبضع دقائق أو صعود السلالم.
ضيق التنفس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2021
طبيب يحذر من عواقب ضيق التنفس
5 مايو 2021, 14:46 GMT
4. زيادة مستوى الكوليسترول
ارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون عاملا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.
يميل استهلاك السكر المضاف إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم والذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).
كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها، كلما انخفضت مستويات HDL التي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.
أعراض ارتفاع الكوليسترول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
كيف تعرف أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟
24 أكتوبر 2021, 14:11 GMT
5. اشتهاء الملح
أغرب أعراض إدمان السكر على الإطلاق هو اشتهاء الملح، فالأشخاص الذين يعانون من اشتهاء السكر لا يتوقون فقط للأطعمة الحلوة ولكن أيضا للأطباق المالحة.
هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي علامة على أن جسمك لا يحصل على التغذية الكافية.
ليس فقط الرغبة الشديدة في تناول السكر ولكن هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي أيضا مؤشر على نقص العناصر الغذائية الرئيسية في الجسم.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:58 GMTلجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد قتلى احتجاجات مليونية 30 ديسمبر إلى 6 أشخاص
17:52 GMTالجيش التركي والفصائل الموالية له يقصفون قرى في ريف الحسكة
17:49 GMTالجزائر: مقتل 9 إرهابيين والقبض على 222 آخرين خلال 2021
17:47 GMTالتوافق بين الشرعية والانتقالي... هل يضع حدا للحرب في اليمن؟
17:44 GMTفلسطين بين استهداف غزة ومواجهات الضفة الغربية وإضراب الأسرى في العام 2022
17:39 GMTالسودان... مجلس السيادة يطالب بسرعة تشكيل حكومة تكنوقراط
17:35 GMTعادل عبد المهدي: سليماني كان صمام أمان للعراق
17:31 GMTدعوة أممية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة في السودان
17:26 GMTالسعودية تستضيف تحضيرات أربعة منتخبات لكأس أمم أفريقيا
17:17 GMTأفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"
17:07 GMTهالاند يكشف عن وجهته المقبلة
17:00 GMT57 عاما على انطلاقها... أين وصلت الثورة الفلسطينية وحركة فتح؟
16:56 GMTوكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
16:54 GMT"سنفعلها خلال 48 ساعة فقط" ... مسؤول عسكري إيراني يحذر من أي خطأ
16:51 GMT5 علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر... بينها اشتهاء الملح
16:49 GMTالحرس الثوري: انتقامنا لدماء سليماني سيكون بطرد أمريكا من المنطقة
16:44 GMTإيرادات تونس السياحية ترتفع بنسبة 7.7% حتى 20 ديسمبر
16:37 GMTبرلماني ليبي: لا انتخابات في الوقت الراهن... وخارطة طريق جديدة قيد الإعداد
16:30 GMTالفياض: السيستاني حمى العراق من المخاطر
16:22 GMTالعثور على دبابة "الشبح" ونقلها إلى إحدى القواعد البحرية الإندونيسية... فيديو وصور