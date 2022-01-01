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https://arabic.sputniknews.com/20220101/5-مسكنات-طبيعية-لمحاربة-آلام-المفاصل-في-الشتاء-بحسب-الأيورفيدا-1054837309.html
5 مسكنات طبيعية لمحاربة آلام المفاصل في الشتاء.. بحسب الأيورفيدا
5 مسكنات طبيعية لمحاربة آلام المفاصل في الشتاء.. بحسب الأيورفيدا
يسبب التهاب المفاصل، وإصابات العظام آلاما لا تطاق خاصة خلال فصل الشتاء، حيث الليالي الباردة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:14+0000
2022-01-01T21:14+0000
الثوم
المفاصل
الكركم
التهاب المفاصل
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ونظرا لأن المفاصل هي جزء التقاطع حيث تلتقي عظمتان وتتيحان الحركة، فإن الالتهاب أو الإصابة أو المرض الذي يؤثر عليها يمكن أن يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة.اتجه القدماء دائما نحو المكونات الطبيعية الموجودة حولهم من أجل علاج العديد من الأمراض وتخفيف الألم بما في ذلك لعلاج آلام المفاصل المزعجة.موقع onlymyhealth قال إن هناك 5 مكملات عشبية ستساعدك على تخفيف الألم وتقليل الانزعاج الناجم عن آلام المفاصل، وفق الطب الهندي التقليدي " الأيورفيدا".1.الكركميعتبر الكركم من التوابل الجذرية الذهبية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة بسبب وجود الكركمين فيه، مما يجعله أفضل عشب لعلاج آلام المفاصل والتهاباتها.بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن الكركم فعال في علاج العديد من الحالات الصحية بما في ذلك السعال، والوقاية من أمراض القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وعلاج مرض الزهايمر.2. الشيلاجيتالشيلاجيت ‏ عبارة عن مسحوق بني مسود من الصخور الجبلية العالية، وغالبا ما يوجد في جبال الهيمالايا، وهي مادة لزجة تتطور على مدى قرون من خلال التحلل البطيء للنباتات.وتقلل التأثيرات المضادة للالتهابات الموجودة في الشيلاجيت الالتهاب وتغذي المفاصل وتخفف الألم، بحسب " الأيورفيدا".3. أشواغانداهي عشبة شهيرة من الأيورفيدا تنتمي للفصيلة الباذنجانية، معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات أو التي تقلل الالتهاب، ما يجعلها مسكنا جيدا للألم والذي ثبت أنه جيد لأمراض التهاب المفاصل المختلفة.تعمل هذه العشبة عن طريق منع إشارات الألم من الوصول إلى الجهاز العصبي المركزي مع تقليل الالتهاب.وتمتاز أشواغاندا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل تقليل التوتر والسيطرة على مستويات السكر في الدم، والوقاية من السرطان، وتحسين الخصوبة، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين وظائف المخ والذاكرة.4. الثومالثوم ليس مجرد توابل لإكساب الطعم الجيد، بل يمكن أن يساعدك أيضا على توفير الراحة من التهاب المفاصل والألم الذي لا يحتمل.أحد أسباب آلام المفاصل هو الالتهابات الناتجة عن تراكم السموم الناتجة عن سوء صحة الجهاز الهضمي، لذلك فإن الثوم ونظرا لكونه غني بالخصائص المضادة للالتهابات فهو يساعد في إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية.ويساعد الثوم أيضا في علاج نزلات البرد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويخفض ضغط الدم ومفيد في الوقاية من حالات مثل الخرف والزهايمر.5. الزنجبيليتكون الزنجبيل من مركب حيوي قوي معروف باسم جينجيرول له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يجعله فعالا في علاج آلام المفاصل بشكل كبير.يستخدم الزنجبيل أيضا في تخفيف الغثيان، وخفض مستويات السكر في الدم، ويساعد على إنقاص الوزن، ويسكن آلام الدورة الشهرية، ويخفض من مستويات الكوليسترول
https://arabic.sputniknews.com/20211008/الكشف-عن-مشروب-يخفف-من-أعراض-التهاب-المفاصل-1050377621.html
https://arabic.sputniknews.com/20211002/كيف-يعمل-الكركم-على-محاربة-الالتهاب-وتعزيز-المناعة؟-1050322025.html
https://arabic.sputniknews.com/20211022/خبير-يتحدث-عن-فوائد-تناول-الثوم-وآثاره-السلبية--1050500054.html
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الثوم, المفاصل, الكركم, التهاب المفاصل

5 مسكنات طبيعية لمحاربة آلام المفاصل في الشتاء.. بحسب الأيورفيدا

21:14 GMT 01.01.2022
© Depositphotos / Dirimaالتهاب المفاصل
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / Dirima
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يسبب التهاب المفاصل، وإصابات العظام آلاما لا تطاق خاصة خلال فصل الشتاء، حيث الليالي الباردة.
ونظرا لأن المفاصل هي جزء التقاطع حيث تلتقي عظمتان وتتيحان الحركة، فإن الالتهاب أو الإصابة أو المرض الذي يؤثر عليها يمكن أن يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة.
اتجه القدماء دائما نحو المكونات الطبيعية الموجودة حولهم من أجل علاج العديد من الأمراض وتخفيف الألم بما في ذلك لعلاج آلام المفاصل المزعجة.
موقع onlymyhealth قال إن هناك 5 مكملات عشبية ستساعدك على تخفيف الألم وتقليل الانزعاج الناجم عن آلام المفاصل، وفق الطب الهندي التقليدي " الأيورفيدا".
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1.الكركم
يعتبر الكركم من التوابل الجذرية الذهبية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة بسبب وجود الكركمين فيه، مما يجعله أفضل عشب لعلاج آلام المفاصل والتهاباتها.
بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن الكركم فعال في علاج العديد من الحالات الصحية بما في ذلك السعال، والوقاية من أمراض القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وعلاج مرض الزهايمر.
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2. الشيلاجيت
الشيلاجيت ‏ عبارة عن مسحوق بني مسود من الصخور الجبلية العالية، وغالبا ما يوجد في جبال الهيمالايا، وهي مادة لزجة تتطور على مدى قرون من خلال التحلل البطيء للنباتات.
وتقلل التأثيرات المضادة للالتهابات الموجودة في الشيلاجيت الالتهاب وتغذي المفاصل وتخفف الألم، بحسب " الأيورفيدا".
3. أشواغاندا
هي عشبة شهيرة من الأيورفيدا تنتمي للفصيلة الباذنجانية، معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات أو التي تقلل الالتهاب، ما يجعلها مسكنا جيدا للألم والذي ثبت أنه جيد لأمراض التهاب المفاصل المختلفة.
تعمل هذه العشبة عن طريق منع إشارات الألم من الوصول إلى الجهاز العصبي المركزي مع تقليل الالتهاب.
وتمتاز أشواغاندا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل تقليل التوتر والسيطرة على مستويات السكر في الدم، والوقاية من السرطان، وتحسين الخصوبة، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين وظائف المخ والذاكرة.
4. الثوم
الثوم ليس مجرد توابل لإكساب الطعم الجيد، بل يمكن أن يساعدك أيضا على توفير الراحة من التهاب المفاصل والألم الذي لا يحتمل.
أحد أسباب آلام المفاصل هو الالتهابات الناتجة عن تراكم السموم الناتجة عن سوء صحة الجهاز الهضمي، لذلك فإن الثوم ونظرا لكونه غني بالخصائص المضادة للالتهابات فهو يساعد في إزالة السموم وتنشيط الدورة الدموية.
ويساعد الثوم أيضا في علاج نزلات البرد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويخفض ضغط الدم ومفيد في الوقاية من حالات مثل الخرف والزهايمر.
الثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
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5. الزنجبيل
يتكون الزنجبيل من مركب حيوي قوي معروف باسم جينجيرول له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما يجعله فعالا في علاج آلام المفاصل بشكل كبير.
يستخدم الزنجبيل أيضا في تخفيف الغثيان، وخفض مستويات السكر في الدم، ويساعد على إنقاص الوزن، ويسكن آلام الدورة الشهرية، ويخفض من مستويات الكوليسترول
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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