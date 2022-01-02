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https://arabic.sputniknews.com/20220102/أخطر-خمسة-أنواع-من-الأسلحة-الروسية-1054842667.html
أخطر خمسة أنواع من الأسلحة الروسية
أخطر خمسة أنواع من الأسلحة الروسية
حددت وسائل الإعلام الأمريكية خمسة من أكثر أنواع الأسلحة الروسية فتكًا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:20+0000
2022-01-02T07:29+0000
رصد عسكري
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ذكرت 19Fortyfive، الطوربيد المسير مع محطة للطاقة النووية "بوسيدون". يصفه المنشور بأنه طوربيد نووي بحجم الحافلة بمدى هائل.كما أثارت "إس-400" إعجاب مؤلف المنشور بقوتها. "لا يمكن فقط تدمير طائرات العدو وطائرات مسيرة، ولكن أيضًا يمكن استخدامها ضد صواريخ كروز والصواريخ الباليستية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر. إس -400 هو بديل لجيل جديد من القوة العاملة".كما يسلط المنشور الضوء على النظام المدفعي الصاروخي "بانتسير إس -1"، المسلح بصواريخ ومدافع للدفاع الجوي. "بالإضافة إلى الطائرات، تستطيع بانتسير تدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز القادمة والذخائر الموجهة بدقة".ومن بين أخطر الأسلحة العسكرية الروسية، شمل المنشور المروحية الهجومية من طراز "مي-28إن إم"، قادرة على الضرب ليلاً وتصل سرعتها إلى 300 كم / ساعة. في الوقت نفسه، يشير مؤلف المنشور، المروحية مدججة بالسلاح. مزودة بأنواع مختلفة من أسلحة الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات ومدفع 30 ملم. يمكن استخدام المروحية في أي طقس وهي مثالية للاستخدام في صحارى الشرق الأوسط على سبيل المثال تتفاعل "مي-28إن إم" مع الوحدات الأرضية لاكتشاف الأهداف بشكل أفضل.وتذكر الصحيفة أيضا صاروخ إر إس-24 (يارس) يحمل عدة رؤوس حربية. علاوة على ذلك، يمكن إطلاق هذه الصواريخ من الصوامع أو من نظام صاروخي متنقل. من الصعب تحديد موقعه، ولا يستغرق الأمر سوى سبع دقائق لإعداد الصاروخ للإطلاق.
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رصد عسكري

أخطر خمسة أنواع من الأسلحة الروسية

07:20 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 02.01.2022)
© وزارة دفاع روسيا / الذهاب إلى بنك الصورآلة "بوسيدون" الغواصة
آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© وزارة دفاع روسيا
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حددت وسائل الإعلام الأمريكية خمسة من أكثر أنواع الأسلحة الروسية فتكًا.
ذكرت 19Fortyfive، الطوربيد المسير مع محطة للطاقة النووية "بوسيدون". يصفه المنشور بأنه طوربيد نووي بحجم الحافلة بمدى هائل.

يقول المنشور: "هذا السلاح مخيف لأنه يمكن أن يستهدف المدن الساحلية في الولايات المتحدة. تخطط روسيا لإطلاق بوسيدون من غواصة بيلغورود "كي-329" ويلاحظ أنه إذا تحرك بوسيدون ببطء شديد، فسيكون من الصعب اكتشافه. يمكن أيضًا إطلاق طوربيد نووي من حاوية في قاع البحر".

كما أثارت "إس-400" إعجاب مؤلف المنشور بقوتها. "لا يمكن فقط تدمير طائرات العدو وطائرات مسيرة، ولكن أيضًا يمكن استخدامها ضد صواريخ كروز والصواريخ الباليستية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر. إس -400 هو بديل لجيل جديد من القوة العاملة".
كما يسلط المنشور الضوء على النظام المدفعي الصاروخي "بانتسير إس -1"، المسلح بصواريخ ومدافع للدفاع الجوي. "بالإضافة إلى الطائرات، تستطيع بانتسير تدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز القادمة والذخائر الموجهة بدقة".
ومن بين أخطر الأسلحة العسكرية الروسية، شمل المنشور المروحية الهجومية من طراز "مي-28إن إم"، قادرة على الضرب ليلاً وتصل سرعتها إلى 300 كم / ساعة. في الوقت نفسه، يشير مؤلف المنشور، المروحية مدججة بالسلاح. مزودة بأنواع مختلفة من أسلحة الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات ومدفع 30 ملم. يمكن استخدام المروحية في أي طقس وهي مثالية للاستخدام في صحارى الشرق الأوسط على سبيل المثال تتفاعل "مي-28إن إم" مع الوحدات الأرضية لاكتشاف الأهداف بشكل أفضل.
وتذكر الصحيفة أيضا صاروخ إر إس-24 (يارس) يحمل عدة رؤوس حربية. علاوة على ذلك، يمكن إطلاق هذه الصواريخ من الصوامع أو من نظام صاروخي متنقل. من الصعب تحديد موقعه، ولا يستغرق الأمر سوى سبع دقائق لإعداد الصاروخ للإطلاق.
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