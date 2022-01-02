https://arabic.sputniknews.com/20220102/أسباب-تعيق-النساء-من-إنقاص-الوزن-مع-تقدمهن-في-السن-1054844904.html

أسباب تعيق النساء من إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن

أسباب تعيق النساء من إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن

كشف طبيب بريطاني عن أسباب زيادة الوزن لدى النساء مع تقدمهن في السن، رغم كل محاولاتهن لإنقاصه. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T08:43+0000

2022-01-02T08:43+0000

2022-01-02T08:46+0000

مجتمع

علوم

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قال الدكتور نيتو باجيكال (طبيب استشاري أول في أمراض النساء والتوليد في المملكة المتحدة) لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن معظم البالغين يميلون إلى زيادة الوزن بثبات بين سن 20 و65 عاما وزيادة توزيع الدهون في الجسم.وأضاف الدكتور نيتو، أن التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع الطمث (الدورة الشهرية) إضافة إلى اضطرابات النوم (على سبيل المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي) وزيادة مستويات القلق أو الاكتئاب التي تظهر في سن اليأس، والإجهاد تجعل زيادة الوزن أسهل وفقدانه أكثر صعوبة.وأشار نيتو إلى أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يكون له علاقة بزيادة الوزن.كما أكد الطبيب البريطاني أن ما يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن هو نمط الحياة، قائلا: "تلعب عوامل نمط الحياة دورا كبيرا".

https://arabic.sputniknews.com/20211226/دراسة-تكشف-عن-حمية-فعالة-ولا-تحرمك-من-وجباتك-المفضلة-1054589143.html

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