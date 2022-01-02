https://arabic.sputniknews.com/20220102/ألمانيا-تتعهد-بإعفاء-ضريبي-اعتبارا-من-عام-2023-1054841926.html

ألمانيا تتعهد بإعفاء ضريبي اعتبارا من عام 2023‏

ألمانيا تتعهد بإعفاء ضريبي اعتبارا من عام 2023‏

قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية الجديدة ستقدم إعفاءات ضريبية للأفراد ‏والشركات بما لا يقل عن 34.1 مليار دولار في هذه الفترة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T06:44+0000

2022-01-02T06:44+0000

2022-01-02T06:44+0000

العالم

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وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية: سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من نحو 30 مليار يورو"، بحسب وكالة "رويترز".وتابع في إشارة إلى أن ميزانية 2022 وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنعيلا ميركل، قال ليندنر إن "مسودتها لعام 2023 ستشمل إعفاءات مثل مساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء".وفي نفس الوقت، لفت وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، وهو زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الحذر ماليا، إلى أنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم.وبيّن ليندنر أن إحدى طرق تحقيق وفورات هي إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين، من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو، واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.ويخطط وزير المالية الألماني كذلك لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك السماح لها بتعويض الخسائر في عامي 2022 و2023 مقابل أرباح السنوات السابقة.وبسبب الوباء، وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون، وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.

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