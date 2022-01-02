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أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد
أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد
تعرض الاقتصاد الإثيوبي الذي عرف سابقا بسرعة نموه الفائقة وكان ينظر إليه باعتباره أحد المناطق الواعدة في أفريقيا، لضربة جديدة قاصمة وذلك بعد أن نفذت الولايات... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T01:32+0000
2022-01-02T01:32+0000
أخبار الولايات المتحدة اليوم
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واستبعدت الولايات المتحدة، يوم السبت، إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان،كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا"، وفقا لرويترز.وأضاف "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".
https://arabic.sputniknews.com/20211119/شركة-عالمية-تنسحب-من-إثيوبيا-في-ضربة-قوية-لاقتصاد-البلاد-1050755369.html
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أخبار الولايات المتحدة اليوم, أخبار إثيوبيا

أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد

01:32 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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تعرض الاقتصاد الإثيوبي الذي عرف سابقا بسرعة نموه الفائقة وكان ينظر إليه باعتباره أحد المناطق الواعدة في أفريقيا، لضربة جديدة قاصمة وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها بشأن الحرب الدائرة منذ عام.
واستبعدت الولايات المتحدة، يوم السبت، إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.
ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان،
استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري (أجوا) بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها، والتي تمثل انتهاكا لقانون (النمو والفرص في أفريقيا) أجوا.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا"، وفقا لرويترز.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
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وأضاف "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".
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