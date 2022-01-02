https://arabic.sputniknews.com/20220102/أمريكا-تنفذ-تهديدها-بشأن-إثيوبيا-وتوجه-ضربة-قوية-للاقتصاد-1054840064.html

أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد

أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد

تعرض الاقتصاد الإثيوبي الذي عرف سابقا بسرعة نموه الفائقة وكان ينظر إليه باعتباره أحد المناطق الواعدة في أفريقيا، لضربة جديدة قاصمة وذلك بعد أن نفذت الولايات... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T01:32+0000

2022-01-02T01:32+0000

2022-01-02T01:32+0000

أخبار الولايات المتحدة اليوم

أخبار إثيوبيا

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واستبعدت الولايات المتحدة، يوم السبت، إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان،كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا"، وفقا لرويترز.وأضاف "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".

https://arabic.sputniknews.com/20211119/شركة-عالمية-تنسحب-من-إثيوبيا-في-ضربة-قوية-لاقتصاد-البلاد-1050755369.html

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