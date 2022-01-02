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أمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت... فيديو
أمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت... فيديو
شهدت العديد من المناطق في الكويت هطول أمطار غزيرة، تسببت بخسائر مادية وبشرية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:22+0000
2022-01-02T12:22+0000
العالم العربي
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أفادت فرق الطورئ الكويتية بأن السيول جرفت بعض السيارات وألحقت أضرارا مادية ببعض الممتلكات، مؤكدة تسجيل أكثر من مئة بلاغ حتى ظهر اليوم الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية، حيث تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.هذا ودعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.وحسب بيان نشرته الوزراة عبر حسابها بموقع "تويتر"، فقد عللت دعوتها بعدم الخرج من المنازل بسبب هطول الأمطار الذي تشهده البلاد حالياً.وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ "112" أو عمليات الدفاع المدني "1804000" لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل "1880888" عند مواجهتهم أي حالة طارئة.وأعنلت الوزارة إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، بسبب موجة أمطار شديدة، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير في تلك الطرق، حتى تتمكن الجهات المختصة من إزالتها.
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العالم العربي

أمطار غزيرة تجرف سيارات وتغرق شوارع في الكويت... فيديو

12:22 GMT 02.01.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo
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شهدت العديد من المناطق في الكويت هطول أمطار غزيرة، تسببت بخسائر مادية وبشرية.
أفادت فرق الطورئ الكويتية بأن السيول جرفت بعض السيارات وألحقت أضرارا مادية ببعض الممتلكات، مؤكدة تسجيل أكثر من مئة بلاغ حتى ظهر اليوم الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية، حيث تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.
هذا ودعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.
وحسب بيان نشرته الوزراة عبر حسابها بموقع "تويتر"، فقد عللت دعوتها بعدم الخرج من المنازل بسبب هطول الأمطار الذي تشهده البلاد حالياً.
وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ "112" أو عمليات الدفاع المدني "1804000" لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل "1880888" عند مواجهتهم أي حالة طارئة.
وأعنلت الوزارة إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، بسبب موجة أمطار شديدة، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير في تلك الطرق، حتى تتمكن الجهات المختصة من إزالتها.
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