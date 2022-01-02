https://arabic.sputniknews.com/20220102/أنصار-الله-تكشف-بالأرقام-إحصائيات-المعارك-مع-التحالف-العربي-خلال-عام-2021-1054859657.html

"أنصار الله" تكشف بالأرقام إحصائيات المعارك مع التحالف العربي خلال عام 2021

"أنصار الله" تكشف بالأرقام إحصائيات المعارك مع التحالف العربي خلال عام 2021

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، السيطرة على مساحات واسعة في 5 محافظات يمنية، إثر عمليات عسكرية نفذتها ضد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T14:43+0000

2022-01-02T14:43+0000

2022-01-02T14:43+0000

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وقال الناطق باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحافي خُصص للحديث عن العمليات العسكرية للجماعة خلال العام 2021، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها: "نفذت قواتنا 194 عملية هجومية نوعية و382 عملية إغارة خلال 2021، وعدداً من العمليات النوعية منها عملية [النصر المبين] بمراحلها الثلاث و[ربيع النصر] بمرحلتيها".وأضاف: "أدت عملياتنا البرية إلى تحرير مناطق واسعة تقدر بـ 12 ألف كم مربع في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة".وعن الخسائر البشرية التي ألحقتها "أنصار الله" بقوات التحالف والجيش اليمني خلال 2021، قال العميد يحيى سريع: "مقتل وإصابة 394 جندياً وضابطاً سعودياً بينهم 160 قتيلًا، ومقتل وإصابة 745 من المرتزقة السودانيين [يقصد القوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف] بينهم 233 قتيلًا.. والخسائر في صفوف المرتزقة المحليين (في إشارة إلى الجيش اليمني) تجاوزت 24 ألفاً بين قتيل ومصاب".وتابع: "استمرار مرتزقة السودان بالقتال إلى جانب العدو سيضاعف خسائرهم، وسلطات بلادهم قبضت الثمن ولا تلقي بالاً لهذه الخسائر".واتهم العميد سريع، السعودية "بالدفع بالجنود السودانيين إلى الخطوط الأمامية حتى تتلقى الضربات والخسائر".وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجماعة "دمرت وأعطبت 1749 آلية ومدرعة وناقلة جند و253 من العيارات وإحراق 39 مخزناً".وذكر أن قوات "أنصار الله تصدت لـ 223 محاولة هجومية وأفشلت 166 محاولة تسلل".وكشف عن "تنفيذ القوة الصاروخية 440 عملية، منها 340 استهدفت قوات العدو [يقصد قوات التحالف والجيش اليمني] في الداخل، و100 عملية استهدفت تجمعات ومنشآت العدو خارج اليمن".وأكد العميد سريع "مضي القوة الصاروخية في تطوير قدراتها وإمكانياتها بما يسهم في تعزيز دورها في معركة الحرية والاستقلال"، مضيفاً: "نملك اليوم من القدرات والكفاءات والخبرات ما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات المختلفة".وأشار إلى "تنفيذ سلاح الجو المُسير 4497 عملية استطلاعية وهجومية ضد أهداف العدو داخل وخارج اليمن".واعتبر أن "سلاح الجو المُسير جاء استجابة واقعية لمتطلبات المرحلة وحقق خلال فترة وجيزة إنجازات عدة على صعيد معركة الحرية والاستقلال".أما عن عمليات قوات الدفاع الجوي في "أنصار الله" خلال العام الماضي، أكد العميد سريع "تنفيذ 1025 عملية تصدي وإجبار على المغادرة، وإسقاط 22 طائرة للسعودية (6 نوع سي إتش 4 و12 نوع سكان إيغل، وطائرة نوع إم كيو 9، وطائرتين آركيو 20، وطائرة كاريال)، كما تم إسقاط طائرتين (نوع وينغ لونغ 2) تابعتين للإمارات، و64 طائرة تجسسية صغيرة".وبشأن الغارات الجوية للتحالف العربي، قال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، إن "طيران العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) شن 7100 غارة سقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين إضافة إلى أضرار في البنية التحتية"، مشيراً إلى "أن الجزء الأكبر منها استهدف مناطق متفرقة من محافظة مأرب".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/كيف-يبدو-إمضاء-يوم-واحد-على-كل-كوكب-من-المجموعة-الشمسية-فيديو-وصور-1054856178.html

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