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إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اتخاذها قرارا جديدا تعلق بذخيرة سورية كانت موجودة في هضبة الجولان المحتلة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:41+0000
2022-01-02T10:41+0000
العالم العربي
إسرائيل
الجولان
حرب أكتوبر 1973
سوريا
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ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها أنا دمرت ذخيرة سورية تعود لأيام حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973 (يوم الغفران) تم اكتشافها في مخبأ وسط حقل ألغام في هضبة الجولان المحتلة قبل نحو شهرين.وأكدت الوزارة أن وحدة الألغام قامت بتنفيذ الانفجار لأسباب تتعلق بالسلامة الأمنية، وقامت بإغلاق عدة مناطق وطرق في الجولان المحتل خلال فترة التفجير، والتي تعود إلى محاولة تطهير حقل الألغام.للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتلوبدورها، أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية اكتشفت قبل شهرين خلال عملية تطهير حقول ألغام في هضبة الجولان السورية المحتلة، وكان داخل هذه الحقول مخازن لذخيرة سورية تعود إلى حرب السادس من أكتوبر 1973، ما حدا بالوزارة إلى تدمير مئات الكيلوغرامات من قذائف الهاون، التي كانت موجودة بأحجام مختلفة وقنابل رش وصواعق.وأشارت الصحيفة إلى أنه مع عملية تدمير الذخائر والأسلحة السورية في الجولان، وتطهير المنطقة من حقول الألغام، فإنه يمكن لآلاف الزوار الذين يزورون المنطقة السماح لهم بالسير على الأقدام بأمان.
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العالم العربي, إسرائيل, الجولان, حرب أكتوبر 1973, سوريا

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن ذخيرة سورية في هضبة الجولان تعود لحرب أكتوبر 1973... فيديو

10:41 GMT 02.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اتخاذها قرارا جديدا تعلق بذخيرة سورية كانت موجودة في هضبة الجولان المحتلة.
ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها أنا دمرت ذخيرة سورية تعود لأيام حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973 (يوم الغفران) تم اكتشافها في مخبأ وسط حقل ألغام في هضبة الجولان المحتلة قبل نحو شهرين.
وأكدت الوزارة أن وحدة الألغام قامت بتنفيذ الانفجار لأسباب تتعلق بالسلامة الأمنية، وقامت بإغلاق عدة مناطق وطرق في الجولان المحتل خلال فترة التفجير، والتي تعود إلى محاولة تطهير حقل الألغام.
للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
وبدورها، أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية اكتشفت قبل شهرين خلال عملية تطهير حقول ألغام في هضبة الجولان السورية المحتلة، وكان داخل هذه الحقول مخازن لذخيرة سورية تعود إلى حرب السادس من أكتوبر 1973، ما حدا بالوزارة إلى تدمير مئات الكيلوغرامات من قذائف الهاون، التي كانت موجودة بأحجام مختلفة وقنابل رش وصواعق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع عملية تدمير الذخائر والأسلحة السورية في الجولان، وتطهير المنطقة من حقول الألغام، فإنه يمكن لآلاف الزوار الذين يزورون المنطقة السماح لهم بالسير على الأقدام بأمان.
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