إسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل فادي أبو شخيدم منفذ عملية إطلاق النار في القدس

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء أوري جوردين، أصدر أمرا بهدم منزل أبو شخيدم الذي قتل الياهو كاي في هجوم إطلاق نار في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية قبل نحو شهر ونصف الشهر.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأمر صدر بعد رفض التماس لعائلة أبو شخيدم ضد هدم منزلهم.وفيما تقول إسرائيل إن سياسة هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات، تستهدف الردع، يعتبرها الفلسطينيون عقابا جماعيا يطال الأسر والعائلات.وفي 21 نوفمبر الماضي، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار باتجاه المنفذ فأردوه قتيلا.ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، في القدس الشرقية.ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".
أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أمرا بهدم منزل فادي أبو شخيدم الذي قُتل بعدما نفذ عملية إطلاق نار في القدس، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء أوري جوردين، أصدر أمرا بهدم منزل أبو شخيدم الذي قتل الياهو كاي في هجوم إطلاق نار في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية قبل نحو شهر ونصف الشهر.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأمر صدر بعد رفض التماس لعائلة أبو شخيدم ضد هدم منزلهم.
وفيما تقول إسرائيل إن سياسة هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات، تستهدف الردع، يعتبرها الفلسطينيون عقابا جماعيا يطال الأسر والعائلات.
وفي 21 نوفمبر الماضي، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار باتجاه المنفذ فأردوه قتيلا.
ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، في القدس الشرقية.
ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".