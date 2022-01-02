https://arabic.sputniknews.com/20220102/إسماعيل-هنية-يهدد-إسرائيل-باختطاف-مزيد-من-الجنود-1054868939.html

إسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود

إسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود

هدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إسرائيل باختطاف المزيد من الجنود في حال لم تبرم صفقة لتبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني يكون بينهم أسرى سجن... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T17:42+0000

2022-01-02T17:42+0000

2022-01-02T17:42+0000

إسرائيل

حركة حماس

إسماعيل هنية

الأسرى الفلسطينيين

قطاع غزة

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هنية، مساء اليوم الأحد، لقناة "الجزيرة" القطرية، بعد ساعات من كشف المسؤول السابق عن ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل موشيه تال، عن عدم وجود حافز لدى حكومة نفتالي بينيت لإطلاق الأسرى والمفقودين الأربعة لدى "حماس" بقطاع غزة.وقال هنية: "سنجبر إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى جلبوع"، في إشارة إلى 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، من الفرار من السجن الواقع شمال إسرائيل عبر نفق، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية للأخيرة اعتقالهم.وأضاف هنية: "لدينا 4 أسرى وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان".وتحتفظ "حماس" بـ 4 إسرائيليين بينهما جنديين أسرتهما خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014، فيما أسر الآخران وهما مدنيان في ظروف غير معروفة بعد الحرب.وتشترط "حماس" الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الأربعة، فيما تربط تل أبيب إطلاق سراح مواطنيها بالسماح بإعادة إعمار القطاع المتضرر بشدة بعد الحرب الأخيرة في مايو/آيار الماضي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المسؤول السابق لملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل اللواء "احتياط" موشيه تال، إنه استقال من منصبه بعدما لم يجد إرادة سياسية لدى صناع القرار في إسرائيل للإقدام على إعادة المواطنين الأربعة المحتجزين لدى "حماس".وأضاف تال، في حديث لإذاعة 103FM العبرية، التابعة لصحيفة "معاريف"، أن الفرصة كانت سانحة لإبرام صفقة تبادل الصيف الماضي، بعد شهر واحد من تولي حكومة بينيت مهام عملها، لكن الأخيرة لم تتخذ قرارا بهذا الصدد رغم حماسة الوسيط المصري، وإبداء الطرف الفلسطيني مرونة لإنجاز المهمة.

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إسرائيل, حركة حماس, إسماعيل هنية, الأسرى الفلسطينيين, قطاع غزة