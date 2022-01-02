إطلاق سراح نمر جاكوار في الأرجنتين لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض

ويزن النمر الذي يحمل اسم "جاتوبازينيو" ما يقرب من 90 كيلوغراما، ويتمتع بفرو بني تتخلله بقع سوداء، بحسب وكالة "فرانس برس".وظهر "جاتوبازينيو" لأول مرة في مدرسة ريفية في عام 2018 في البرازيل، وكان يبدو نحيفا وضعيفا بعد عبوره نهرا من باراغواي.وأمضى النمر عاما داخل ملجأ للحيوانات في البرازيل، حتى تم إرساله إلى مركز إعادة تقديم خاص بنمور جاكوار تم تأسيسه منذ عام 2012 في مقاطعة كورينتس شمال شرق الأرجنتين، حيث انقرض نوعه منذ 70 عاما.والنمر هو ثامن نمر جاكوار يتم إطلاق سراحه إلى حديقة إيبيرا الوطنية خلال عام 2021، لكنه أول ذكر بالغ، وفقا لوكالة "فرانس برس".وفي حديقة إيبيرا، هناك الكثير من الحيوانات البرية ليتغذى عليها نمر الجاكوار "جاتوبازينيو"، مثل الغزلان.وتشير التقديرات إلى أنه كان هناك أكثر من 100 ألف نمر جاكوار عندما وصل الأوروبيون في القرن الـ15، وتراوح موطنهم من المناطق شبه الصحراوية في أمريكا الشمالية، إلى الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية.وتشير مجموعات حماية نمور الجاكوار في أمريكا الجنوبية إن عددها في أمريكا الجنوبية انخفض بنسبة تصل إلى 25 بالمئة على مدار الـ20 عاما الماضية، وذلك لأن إزالة الغابات تسببت في التهام موطنها الطبيعي.