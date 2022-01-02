https://arabic.sputniknews.com/20220102/إيران-تبعث-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-مقتل-قاسم-سليماني-1054875635.html

إيران تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل قاسم سليماني

إيران تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل قاسم سليماني

وجهت إيران، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمم المتحدة تدعوها إلى إصدار قرار يدين اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T21:45+0000

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أخبار إيران

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وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان شدد في الرسالة على ضرورة أن أن تستنفد الأمم المتحدة كل إمكانياتها بما يتضمن ما يشكل قرارا لإدانة هذا العمل الإرهابي وتجنب مثل هذه الجرائم في المستقبل".وأكد دهقان، في رسالته، أن هذا الهجوم قوض الامتثال للقوانين الدولية والسلام في المنطقة، مطالبا "الأمم المتحدة بإدانة هذا الحادث غير الإنساني فورا بأشد العبارات الممكنة".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-أول-عقوبة-لأمريكا-ردا-على-اغتيال-قاسم-سليماني-1054859457.html

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