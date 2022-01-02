اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021
© AFP 2021 / STRالممثل والمغني بينغ طاخون من ميانمار
© AFP 2021 / STR
تم اختيار الممثل والمغني بينغ طاخون، من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة للذكور في العالم لعام 2021.
الموقع الترفيهي الأمريكي "TC Candler"، يحدد سنويًا تصنيفًا لأجمل الوجوه على هذا الكوكب.
وقد اختار الموقع، بينغ طاخون، البالغ من العمر 25 عامًا، والمحتجز منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.
¡No es justo! El hombre con el “Rostro más bello del mudo” Paing Takhon, es condenado a 3 años de cárcel por ir en contra del gobierno de Birmania.— Plano Informativo (@Planoinforma) January 1, 2022
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Myanmar model-actor Paing Takhon named world's 'Most Handsome Face,' sentenced to jail in same week https://t.co/32QgSLkae4 #donaldtrump #world #american #news pic.twitter.com/yfgi2j4jk1— Dank Left Scum (@DankLeftScum) December 31, 2021
حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار. وتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدًا السلطات المدنية التي أطيح بها، لذلك اعترف به المجتمع الدولي كسجين سياسي. في الوقت الحالي، تقدمت عائلة الممثل باستئناف في المحكمة.