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اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021
اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021
تم اختيار الممثل والمغني بينغ طاخون، من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة للذكور في العالم لعام 2021. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T13:08+0000
2022-01-02T13:08+0000
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الموقع الترفيهي الأمريكي "TC Candler"، يحدد سنويًا تصنيفًا لأجمل الوجوه على هذا الكوكب.وقد اختار الموقع، بينغ طاخون، البالغ من العمر 25 عامًا، والمحتجز منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار. وتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدًا السلطات المدنية التي أطيح بها، لذلك اعترف به المجتمع الدولي كسجين سياسي. في الوقت الحالي، تقدمت عائلة الممثل باستئناف في المحكمة.
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اختيار سجين سياسي في ميانمار كأجمل وجه في العالم لعام 2021

13:08 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / STRالممثل والمغني بينغ طاخون من ميانمار
الممثل والمغني بينغ طاخون من ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / STR
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تم اختيار الممثل والمغني بينغ طاخون، من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة للذكور في العالم لعام 2021.
الموقع الترفيهي الأمريكي "TC Candler"، يحدد سنويًا تصنيفًا لأجمل الوجوه على هذا الكوكب.
وقد اختار الموقع، بينغ طاخون، البالغ من العمر 25 عامًا، والمحتجز منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.
حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار. وتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدًا السلطات المدنية التي أطيح بها، لذلك اعترف به المجتمع الدولي كسجين سياسي. في الوقت الحالي، تقدمت عائلة الممثل باستئناف في المحكمة.
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