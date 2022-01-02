استخدام الكلاب لتفريق متظاهرين في العاصمة الهولندية أمستردام... فيديو

واندلعت الاشتباكات بعدما حاول عدد من المتظاهرين المتجمعين في ساحة المتحف تجاوز الطريق الذي حددته السلطات للمتظاهرين.واستخدمت الشرطة الكلاب لتفريق المتظاهرين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكلاب وهي تنهش أجسام المتظاهرين، المطالبين برفع الحظر المفروض.في وقت سابق، حظرت بلدية أمستردام ومكتب المدعي العام والشرطة مظاهرة في المدينة في 2 يناير/كانون الثاني ضد القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد-19" بسبب رفض المنظمين ضمان حسن سير الحدث.هذا وفرضت السلطات الهولندية إغلاقا في البلاد من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14 يناير الجاري، بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19. وتم إغلاق جميع الحانات والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، باستثناء تلك التي تبيع السلع الأساسية ودور السينما والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية الأخرى.
وقعت عدة اشتباكات في العاصمة الهولندية أمستردام بين ضباط الشرطة والمتظاهرين ضد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واندلعت الاشتباكات بعدما حاول عدد من المتظاهرين المتجمعين في ساحة المتحف تجاوز الطريق الذي حددته السلطات للمتظاهرين.
واستخدمت الشرطة الكلاب لتفريق المتظاهرين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكلاب وهي تنهش أجسام المتظاهرين، المطالبين برفع الحظر المفروض.
في وقت سابق، حظرت بلدية أمستردام ومكتب المدعي العام والشرطة مظاهرة في المدينة في 2 يناير/كانون الثاني ضد القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد-19" بسبب رفض المنظمين ضمان حسن سير الحدث.
هذا وفرضت السلطات الهولندية إغلاقا في البلاد من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14 يناير الجاري، بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19. وتم إغلاق جميع الحانات والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، باستثناء تلك التي تبيع السلع الأساسية ودور السينما والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وصالات الألعاب الرياضية الأخرى.