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الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
اعترف الأمير البريطاني ويليام بشراء أكثر هدية مخيبة للآمال لزوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حسب "ذا صن". 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:11+0000
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في إحدى حلقات البودكاست للمهاجم البريطاني السابق بيتر كراوتش على الإذاعة البريطانية، قال الأمير ويليام إنه قدم مرة واحدة لزوجته هدية مخيبة، وهي ما تذكره به كيت باستمرار.حدث هذا قبل الزواج، في مرحلة مبكرة من الخطوبة، عندما قرر دوق كامبريدج إعطاء منظار لكيت. "كل شيء حدث بشكل خاطئ. لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائي للمنظار، حينها بدا لي أنها كانت فكرة جيدة".
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الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون

12:11 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Biju Boroالأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون
الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Biju Boro
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اعترف الأمير البريطاني ويليام بشراء أكثر هدية مخيبة للآمال لزوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حسب "ذا صن".
في إحدى حلقات البودكاست للمهاجم البريطاني السابق بيتر كراوتش على الإذاعة البريطانية، قال الأمير ويليام إنه قدم مرة واحدة لزوجته هدية مخيبة، وهي ما تذكره به كيت باستمرار.
حدث هذا قبل الزواج، في مرحلة مبكرة من الخطوبة، عندما قرر دوق كامبريدج إعطاء منظار لكيت. "كل شيء حدث بشكل خاطئ. لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائي للمنظار، حينها بدا لي أنها كانت فكرة جيدة".
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