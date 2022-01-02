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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الأمير-ويليام-يتحدث-عن-أكثر-هدية-مخيبة-قدمها-لكيت-ميدلتون-1054853404.html
الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
اعترف الأمير البريطاني ويليام بشراء أكثر هدية مخيبة للآمال لزوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حسب "ذا صن". 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:11+0000
2022-01-02T12:11+0000
2022-01-02T12:11+0000
مجتمع
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في إحدى حلقات البودكاست للمهاجم البريطاني السابق بيتر كراوتش على الإذاعة البريطانية، قال الأمير ويليام إنه قدم مرة واحدة لزوجته هدية مخيبة، وهي ما تذكره به كيت باستمرار.حدث هذا قبل الزواج، في مرحلة مبكرة من الخطوبة، عندما قرر دوق كامبريدج إعطاء منظار لكيت. "كل شيء حدث بشكل خاطئ. لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائي للمنظار، حينها بدا لي أنها كانت فكرة جيدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
اعترف الأمير البريطاني ويليام بشراء أكثر هدية مخيبة للآمال لزوجته، دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حسب "ذا صن".
في إحدى حلقات البودكاست للمهاجم البريطاني السابق بيتر كراوتش على الإذاعة البريطانية، قال الأمير ويليام
إنه قدم مرة واحدة لزوجته هدية مخيبة
، وهي ما تذكره به كيت باستمرار.
حدث هذا قبل الزواج، في مرحلة مبكرة من الخطوبة، عندما قرر دوق كامبريدج إعطاء منظار لكيت. "كل شيء حدث بشكل خاطئ. لأكون صادقًا، ليس لدي أي فكرة عن سبب شرائي للمنظار، حينها بدا لي أنها كانت فكرة جيدة".