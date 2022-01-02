الجزائر... وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين اختناقا بالغاز

نقلت صحيفة "النهار" عن شهود عيان، مساء أمس السبت، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون فور استنشاقهم الغاز وسط المدينة، وتحديدا بطريق مسكيانة في خنشلة الجزائرية.وأكدت الصحيفة أن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون أسفر عن وفاة شابين وفتاة، فيما توجد ضحية أخرى بالعناية المركزة و5 مصابين قيد المراقبة المستمرة بمشفى أحمد بن بلة بالعاصمة الجزائرية. وأضافت المصادر نفسها أن جل الضحايا، القتلى والمصابين، في العشرينيات من العمر.يشار إلى أنه في السادس عشر من الشهر الماضي، توفي 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في ولايات مختلفة من الجزائر، خلال اليوم نفسه.وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في كل من وهران، والبويرة وبجاية.وأوضح البيان أنه تم إسعاف 37 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، والذي يخرج من أجهزة التدفئة وسخانات المياه.وتمكنت قوات الحماية المدنية، وفقا للبيان، من إنقاذ عدد من الأفراد في ولاية سوق أهراس، وذلك بعد انفجار مدفأة داخل منزل، مؤكدا وجود 7 إصابات طفيفة.
وأكدت الصحيفة أن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون أسفر عن وفاة شابين وفتاة، فيما توجد ضحية أخرى بالعناية المركزة و5 مصابين قيد المراقبة المستمرة بمشفى أحمد بن بلة بالعاصمة الجزائرية. وأضافت المصادر نفسها أن جل الضحايا، القتلى والمصابين، في العشرينيات من العمر.
يشار إلى أنه في السادس عشر من الشهر الماضي، توفي 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في ولايات مختلفة من الجزائر، خلال اليوم نفسه.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في كل من وهران، والبويرة وبجاية.
وأوضح البيان أنه تم إسعاف 37 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، والذي يخرج من أجهزة التدفئة وسخانات المياه.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، وفقا للبيان، من إنقاذ عدد من الأفراد في ولاية سوق أهراس، وذلك بعد انفجار مدفأة داخل منزل، مؤكدا وجود 7 إصابات طفيفة.