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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الجيش-اللبناني-توقيف-سجناء-فارين-من-سجن-ثكنة-أبلح-1054860626.html
الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه توقيف سجناء فروا من سجن ثكنة أبلح. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:52+0000
2022-01-02T14:52+0000
2022-01-02T14:52+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للجيش اللبنني "بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ)".وأوضح البيان أن إيقاف هؤلاء الأربعة جاء "لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021"، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.يذكر أن عددا من السجناء فروا في محافظة البقاع، وسط لبنان، يوم الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري.وذكر الموقع أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه توقيف سجناء فروا من سجن ثكنة أبلح.
وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للجيش اللبنني "بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ)".
وأوضح البيان أن إيقاف هؤلاء الأربعة جاء "لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021"، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
يذكر أن
عددا من السجناء فروا
في محافظة البقاع، وسط لبنان، يوم الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري.
وذكر الموقع أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.