تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الجيش-اللبناني-توقيف-سجناء-فارين-من-سجن-ثكنة-أبلح-1054860626.html
الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه توقيف سجناء فروا من سجن ثكنة أبلح. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:52+0000
2022-01-02T14:52+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e2cf9f5b1ba1246807b03e7cab34ed.jpg
وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للجيش اللبنني "بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ)".وأوضح البيان أن إيقاف هؤلاء الأربعة جاء "لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021"، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.يذكر أن عددا من السجناء فروا في محافظة البقاع، وسط لبنان، يوم الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري.وذكر الموقع أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0985b723a67b642ccde6675afde38bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح

14:52 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakirقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakir
تابعنا عبر
أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه توقيف سجناء فروا من سجن ثكنة أبلح.
وجاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للجيش اللبنني "بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ)".
وأوضح البيان أن إيقاف هؤلاء الأربعة جاء "لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021"، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
يذكر أن عددا من السجناء فروا في محافظة البقاع، وسط لبنان، يوم الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري.
وذكر الموقع أن عددا من السجناء فروا من مركز احتجازهم لدى الشرطة العسكرية في البقاع، ولم يورد الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد السجناء وما إذا كانت إصابات وقعت بينهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:18 GMTالعثور على سيارة لـ"جيمس بوند" في دولة عربية
15:17 GMTخبيرة تجميل تسمي أكثر التغييرات أناقة لعام 2022
15:16 GMTمحمد رمضان يعيد قضية "أزمة كابينة الطائرة" بتصريحات جديدة... فيديو
15:14 GMTفهد يخطف كلبا من داخل منزل ويجتاز به السور... فيديو
15:06 GMTمدرب المنتخب المصري: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية
15:04 GMTتحسبا للأزمة... لماذا يتهافت أثرياء العالم على اقتناء العملات المشفرة؟
15:04 GMTحسن الرداد يرد مجددا على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم
15:01 GMTرش نوع معين من التوابل على الطعام قد يمنحك عمرا أطول بحسب العلم
14:59 GMTكيروش: مصر تملك أفضل لاعبين في الكوكب ورونالدو سيغضب مني... صور وفيديو
14:59 GMTاتهامات وسجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بسبب محمد بن سلمان
14:55 GMTوزير التربية الجزائري يكشف أسباب تأخر إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي
14:53 GMTبسبب تفشي إنفلونزا الطيور... إسرائيل تعدم 48 ألف دجاجة
14:52 GMTالجيش اللبناني: توقيف سجناء فارين من سجن ثكنة أبلح
14:50 GMTإلقاء القبض على نمر نادر في جبال كردستان العراق... فيديو
14:46 GMTمجلس النواب الأردني يوافق على قرار بشأن صلاحيات الملك في الدستور الجديد
14:44 GMTميناء صيني يحقق رقما قياسيا في تداول الحاويات خلال 2021
14:43 GMT"أنصار الله" تكشف بالأرقام إحصائيات المعارك مع التحالف العربي خلال عام 2021
14:38 GMTالسعودية... تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا في 5 أشهر
14:37 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن أول عقوبة لأمريكا ردا على اغتيال قاسم سليماني
14:33 GMTالحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني والمهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق