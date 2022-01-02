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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الحشد-الشعبي-الثأر-لاغتيال-سليماني-والمهندس-يكون-بخروج-القوات-الأجنبية-من-العراق-1054859167.html
الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني والمهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني والمهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، فالح الفياض، إن خروج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق هو لضمان سيادة العراق، مطالبا الحكومة بتنفيذ واجبها بالمطالبة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:33+0000
2022-01-02T14:34+0000
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الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني و المهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني و المهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
الحشد الشعبي يؤكد أن الثأر لاغتيال سليماني و المهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراقجاء ذلك خلال مسيرة شعبية نظمها قادة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في العراق، بمشاركة مسؤولين حكوميين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.بدوره، قال هادي العامري، رئيس تحالف "الفتح"، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، إن "الثأر" لاغتيال سليماني المهندس، لا يكون إلا بـ"إخراج كامل للقوات الأجنبية من البلاد".كما دعا إلى أن يكون هناك "خروج حقيقي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية خصوصا القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو "خروج شكلي وتحويل الجنود القتاليين إلى مستشارين ومدربين، على أن يبقى العدد 2500 متواجد داخل العراق".الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة و إصابة العشرات في اشتباكات بالضفة الغربيةقصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".إلى ذلك، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 90 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك على خلفية انتهاكات الجيش الإسرائيلي و المستوطنين في منطقة برقة.في هذا السياق، قال المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.تونس تطلق منصة إلكترونية لاستشارة المواطنين في الإصلاحات السياسيةأطلقت تونس منصة على الإنترنت تُتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن إصلاحات اقترحها الرئيس، قيس سعيد، قبل استفتاء دستوري من المقرر إجراؤه في وقت لاحق من العام.وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير/ كانون الثاني حتى 20 مارس/ آذار".وتواجه هذه الخطوة انتقادات كبيرة من قبل معارضي الرئيس التونسي الذين قالوا إنها تؤكد النهج "الشعبوي" للرئيس.ويخيم التوتر على الوضع السياسي في تونس، بعد قرار وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، وضع نائب رئيس حركة النهضة شرف الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.وأعرب عن اعتقاده أن "دعوات مقاطعة الاستشارات السياسية لن تنجح، لأن من دعا لهذه المقاطعة ليس له حضور في الشارع، وبالتالي فإن كل دعواتها لا يوجد لها تأثير بين التونسيين، لأنها جزء من الأزمة فلا يمكن أن تكون جزءا من الحل".يمكن متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك
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الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني والمهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق

14:33 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 02.01.2022)
الحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني و المهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
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قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، فالح الفياض، إن خروج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق هو لضمان سيادة العراق، مطالبا الحكومة بتنفيذ واجبها بالمطالبة بانسحاب كامل القوات الأجنبية والأمريكية وإخلاء العراق من تواجدهم.
الحشد الشعبي يؤكد أن الثأر لاغتيال سليماني و المهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق
جاء ذلك خلال مسيرة شعبية نظمها قادة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في العراق، بمشاركة مسؤولين حكوميين، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
بدوره، قال هادي العامري، رئيس تحالف "الفتح"، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، إن "الثأر" لاغتيال سليماني المهندس، لا يكون إلا بـ"إخراج كامل للقوات الأجنبية من البلاد".

وفي هذا الصدد، دعا عضو مجلس محافظة بغداد، معين الكاظمي، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الراحل، الفريق قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد قبل عامين.

كما دعا إلى أن يكون هناك "خروج حقيقي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية خصوصا القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو "خروج شكلي وتحويل الجنود القتاليين إلى مستشارين ومدربين، على أن يبقى العدد 2500 متواجد داخل العراق".
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة و إصابة العشرات في اشتباكات بالضفة الغربية
قصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية، مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه سواحل تل أبيب.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خانيونس".

وتابع مؤكدا أن "دبابات إسرائيلية قصفت نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة".

إلى ذلك، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نحو 90 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك على خلفية انتهاكات الجيش الإسرائيلي و المستوطنين في منطقة برقة.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن الوضع على حدود قطاع غزة قابل للتصعيد بدرجة كبيرة جدا، وذلك في ضوء الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
و أشار إلى أن أي تطور مكروه في حالة أبو هواش الصحية سيؤدي إلى تصعيد كبير، بحسب تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأكد أن جهود الوساطة المصرية لم تفلح في تحقيق حالة من الهدوء والضغط على الجانب الإسرائيلي حتى الآن، لافتا إلى أن التصعيد هو المتوقع.
تونس تطلق منصة إلكترونية لاستشارة المواطنين في الإصلاحات السياسية
أطلقت تونس منصة على الإنترنت تُتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن إصلاحات اقترحها الرئيس، قيس سعيد، قبل استفتاء دستوري من المقرر إجراؤه في وقت لاحق من العام.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير/ كانون الثاني حتى 20 مارس/ آذار".
ويمكن للمواطنين أيضا إبداء آرائهم عبر لجان محلية، إذ أن 45 في المئة فقط من المنازل في تونس متصلة بالإنترنت.
وتواجه هذه الخطوة انتقادات كبيرة من قبل معارضي الرئيس التونسي الذين قالوا إنها تؤكد النهج "الشعبوي" للرئيس.
ويخيم التوتر على الوضع السياسي في تونس، بعد قرار وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، وضع نائب رئيس حركة النهضة شرف الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، إن "الحكومة التونسية قررت استشارة الشارع التونسي حول قضايا تهم تعديل قضايا أساسية في الدستور التونسي التي تسببت في كثير من المشاكل وفي كل ما وصلت إليه البلاد في المرحلة الماضية".
وأعرب عن اعتقاده أن "دعوات مقاطعة الاستشارات السياسية لن تنجح، لأن من دعا لهذه المقاطعة ليس له حضور في الشارع، وبالتالي فإن كل دعواتها لا يوجد لها تأثير بين التونسيين، لأنها جزء من الأزمة فلا يمكن أن تكون جزءا من الحل".
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14:33 GMTالحشد الشعبي: الثأر لاغتيال سليماني والمهندس يكون بخروج القوات الأجنبية من العراق