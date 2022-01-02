الدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن أجواء العراق مؤمنة بالكامل ضمن القدرات المتيسرة من منظومة كشف راداري.وأوضح أنه لا تتم أي حركة لأي طائرة في الأجواء العراقية إلا بموافقة سلطات البلاد، وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي.ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن طيران التحالف الجوي لا يحلق في أجواء العراق إلا بموافقة أصولية.وأشار إلى أن سلاح الدفاع الجوي يمتلك منظومات مضادة للطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة.وأوضح أن الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تسعى للحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمواجهة جميع التهديدات التي تطال المسؤولين والأماكن الحيوية في بغداد والمحافظات.وذكر أن الدفاع الجوي وضع خطة وطلب بناء قدرات، وأنه تم عرض الخطة على مجلس الدفاع والحصول على الموافقة والتصويت عليها.ولفت إلى أن هناك عروض من شركات عالمية تمت المصادقة عليها، موضحا أنه "بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها".