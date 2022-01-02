https://arabic.sputniknews.com/20220102/الدفاع-الجوي-العراقي-أجواء-البلاد-مؤمنة-بالكامل--1054850085.html

الدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل

الدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل

شدد قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي، اليوم الأحد، على أن أجواء بلاده مؤمنة بالكامل ولم تسجل أي خروقات. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

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الدفاع الجوي

العراق

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن أجواء العراق مؤمنة بالكامل ضمن القدرات المتيسرة من منظومة كشف راداري.وأوضح أنه لا تتم أي حركة لأي طائرة في الأجواء العراقية إلا بموافقة سلطات البلاد، وحسب الصلاحيات المخول بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي.ولفت المسؤول العسكري العراقي إلى أن طيران التحالف الجوي لا يحلق في أجواء العراق إلا بموافقة أصولية.وأشار إلى أن سلاح الدفاع الجوي يمتلك منظومات مضادة للطائرات المسيرة الصغيرة لكنها محدودة وقليلة.وأوضح أن الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، تسعى للحصول على نوعية أفضل لتلك المنظومات لمواجهة جميع التهديدات التي تطال المسؤولين والأماكن الحيوية في بغداد والمحافظات.وذكر أن الدفاع الجوي وضع خطة وطلب بناء قدرات، وأنه تم عرض الخطة على مجلس الدفاع والحصول على الموافقة والتصويت عليها.ولفت إلى أن هناك عروض من شركات عالمية تمت المصادقة عليها، موضحا أنه "بعد استكمال الموافقات سيتم التعاقد عليها".

https://arabic.sputniknews.com/20220102/الشرطة-العراقية-تعلن-القبض-على-6-من-عناصر-داعش-في-الموصل-1054843176.html

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الدفاع الجوي, العراق