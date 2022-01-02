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الشرطة العراقية تعلن القبض على 6 من عناصر داعش في الموصل
الشرطة العراقية تعلن القبض على 6 من عناصر داعش في الموصل
أعلنت مديرية الشرطة في محافظة نينوى العراقية، اعتقال 6 إرهابيين في مناطق وأحياء الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T07:42+0000
2022-01-02T07:42+0000
داعش
العراق
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الشرطة في نينوى، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وذكر البيان أن مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).وأضاف البيان أن مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجحت في إلقاء القبض على "داعشي" صادر بحقه أمر توقيف.وأشار البيان إلى أن مديرية شرطة الكرامة تمكنت هي الأخرى من إلقاء القبض على اثنين من عناصر "عصابات داعش الإرهابية" من المطلوبين قضائيا.وقال البيان إن التحقيقات كشفت أن 4 من المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند والمعسكرات العامة"، وأن الآخرين عملا بما يسمى "الحسبة" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
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داعش, العراق

الشرطة العراقية تعلن القبض على 6 من عناصر داعش في الموصل

07:42 GMT 02.01.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMالشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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أعلنت مديرية الشرطة في محافظة نينوى العراقية، اعتقال 6 إرهابيين في مناطق وأحياء الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الشرطة في نينوى، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وذكر البيان أن مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).
وأضاف البيان أن مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجحت في إلقاء القبض على "داعشي" صادر بحقه أمر توقيف.
وأشار البيان إلى أن مديرية شرطة الكرامة تمكنت هي الأخرى من إلقاء القبض على اثنين من عناصر "عصابات داعش الإرهابية" من المطلوبين قضائيا.
وقال البيان إن التحقيقات كشفت أن 4 من المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند والمعسكرات العامة"، وأن الآخرين عملا بما يسمى "الحسبة" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
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