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الشرطة الهولندية تفرق آلاف المحتجين على إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
الشرطة الهولندية تفرق آلاف المحتجين على إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا
فرّقت الشرطة الهولندية آلاف المحتجين الذين رفعوا شعارات مناهضة لقرارات الإغلاق الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T14:03+0000
2022-01-02T14:03+0000
هولندا
سلالة كورونا الجديدة
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ووفقا لـ"رويترز"، فقد فرقت شرطة مكافحة الشغب بالهراوات والدروع حشدا من عدة آلاف، تجمع في العاصمة الهولندية اليوم الأحد، للاحتجاج على إجراءات الإغلاق والتطعيمات ضد فيروس كورونا.وأصدرت عمدة أمستردام، فيمكي هالسيما، أمرًا طارئًا، يمكّن الشرطة من تطهير ساحة المتحف المركزية، بعد أن انتهك المتظاهرون الحظر المفروض على التجمعات العامة خلال الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا.وقد دخلت هولندا في إغلاق مفاجئ في 19 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، حيث أمرت الحكومة بإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية، بالإضافة إلى المطاعم، ومحلات تصفيف الشعر، والصالات الرياضية، والمتاحف، والأماكن العامة الأخرى، حتى 14 يناير/ كانون الثاني على الأقل، إضافة إلى حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين بموجب مجموعة القيود الحالية.مثل الدول الأوروبية الأخرى، فرضت هولندا الإجراءات في محاولة لمنع موجة جديدة من متحور فيروس كورونا الجديد المسمى أوميكرون، والذي يمكن أن يمثل عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية المتوتر بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/هولندا-تفرض-إغلاق-ليلي-بسبب-انتشار-كورونا-1053314880.html
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هولندا, سلالة كورونا الجديدة

الشرطة الهولندية تفرق آلاف المحتجين على إجراءات الإغلاق لمواجهة كورونا

14:03 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / Rob Engelaa / ANPاحتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021
احتجاجات عارمة في أيندهوفن ضد سياسة كورونا، هولندا في 24 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Rob Engelaa / ANP
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فرّقت الشرطة الهولندية آلاف المحتجين الذين رفعوا شعارات مناهضة لقرارات الإغلاق الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقا لـ"رويترز"، فقد فرقت شرطة مكافحة الشغب بالهراوات والدروع حشدا من عدة آلاف، تجمع في العاصمة الهولندية اليوم الأحد، للاحتجاج على إجراءات الإغلاق والتطعيمات ضد فيروس كورونا.
رئيس وزراء هولندا مارك روتييه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
هولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا
26 نوفمبر 2021, 22:27 GMT
وأصدرت عمدة أمستردام، فيمكي هالسيما، أمرًا طارئًا، يمكّن الشرطة من تطهير ساحة المتحف المركزية، بعد أن انتهك المتظاهرون الحظر المفروض على التجمعات العامة خلال الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا.
كما تجاهل المتظاهرون، - الذين لم يرتد أغلبهم أقنعة وخرقوا قواعد التباعد الاجتماعي- أمرًا بعدم تنظيم المسيرات، وساروا على طول الطريق الرئيسي، وهم يعزفون الموسيقى ويحملون المظلات الصفراء في إشارة إلى معارضة إجراءات الحكومة.
وقد دخلت هولندا في إغلاق مفاجئ في 19 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، حيث أمرت الحكومة بإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية، بالإضافة إلى المطاعم، ومحلات تصفيف الشعر، والصالات الرياضية، والمتاحف، والأماكن العامة الأخرى، حتى 14 يناير/ كانون الثاني على الأقل، إضافة إلى حظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين بموجب مجموعة القيود الحالية.
مثل الدول الأوروبية الأخرى، فرضت هولندا الإجراءات في محاولة لمنع موجة جديدة من متحور فيروس كورونا الجديد المسمى أوميكرون، والذي يمكن أن يمثل عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية المتوتر بالفعل.
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